Formel-1-Rennen werden künftig im Free-TV gezeigt

Formel-1-Rennen in Abu Dhabi: Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden führt das Feld nach dem Start an.

Köln/München. Formel-1-Fans bekommen in den nächsten beiden Jahren mehr Rennen im frei empfangbaren Fernsehen geboten als bisher.

Formel-1-Fans können sich künftig auf sieben Grand Prix im Free-TV freuen. Der Pay-TV-Sender Sky geht eine zunächst auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft mit dem langjährigen Rechteinhaber RTL ein. Die am Dienstag verkündete Vereinbarung sieht außerdem vor, dass es alle Qualifikationen und das erste Rennen der Saison am 2. März in Bahrain auf allen RTL-Plattformen zu sehen gibt.

Auch die Dominanz von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hatte Sky in der abgelaufenen Saison viele Zuschauer gekostet. Der Pay-TV-Sender verlor im Vergleich zur Vorsaison rund 20 Prozent Reichweite. Im Durchschnitt schauten 782 000 Menschen die Grand Prix in dieser Saison. Im Vorjahr waren es noch durchschnittlich 980 000 Menschen gewesen.

Nur ein deutscher Stammfahrer in der Formel 1

In Nico Hülkenberg im unterlegenen Haas gab es in diesem Jahr nur einen deutschen Stammfahrer, Mick Schumacher ist nur Ersatz bei Mercedes. An dieser Konstellation wird sich auch 2024 nichts ändern. Einen Grand Prix in Deutschland wird es kommende Saison auch nicht geben. Zuletzt hatte es ein Rennen in Deutschland 2020 gegeben, der Nürburgring war damals während der Corona-Pandemie eingesprungen.

RTL, von 1991 bis Ende 2020 Stammsender für deutsche Formel-1-Fans, hatte in den beiden vergangenen Jahren noch per Sub-Lizenz jeweils vier Rennen übertragen, sich aber nach sinkenden TV-Quoten Anfang des Jahres gegen einen neuen Kontrakt entschieden. Die Suche nach einem RTL-Nachfolger blieb erfolglos, weshalb Sky vier Rennen als frei empfangbare Live-Übertragungen via YouTube, TikTok und Sky Sport zeigte.

Im Rahmen der Kooperation mit RTL darf Sky künftig pro Spieltag zwei Partien der Fußball-Europa-League oder Europa Conference League zeigen. RTL erhält neben der Formel 1 noch die Rechte für wöchentlich ein Spiel der englischen Premier League sowie pro Saison drei Konferenzschaltungen der 2. Fußball-Bundesliga.

