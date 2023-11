Baumgart vor Bayern-Spiel: „Bin immer zuversichtlich“

Köln Trainer Steffen Baumgart vom Tabellenvorletzten 1. FC Köln setzt gegen Fußball-Rekordmeister Bayern München auf eine mutige Vorstellung seiner Mannschaft. Er selbst sei „immer zuversichtlich“, sagte Baumgart. „Und diese Zuversicht werde ich auch nie verlieren.“

Trainer Steffen Baumgart vom Tabellenvorletzten 1. FC Köln setzt gegen Fußball-Rekordmeister Bayern München auf eine mutige Vorstellung seiner Mannschaft. Er selbst sei „immer zuversichtlich“, sagte Baumgart. „Und diese Zuversicht werde ich auch nie verlieren.“

Vor dem Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bemühte sich Baumgart ohnehin um eine positivere Haltung trotz der „aktuell bescheidenden Situation“. Auch den zuletzt enttäuschenden Auftritt seines Teams beim glücklichen 1:1 beim direkten Konkurrenten VfL Bochum sieht der FC-Coach im Nachhinein nicht als Misserfolg.

„Wir haben in Bochum einen Teilerfolg gehabt und einen Punkt geholt. Das mag ja für alle hier zu wenig sein. Für mich war das in dem Moment nach der Leistung das richtige Ergebnis. Und das haben wir dann eingefahren“, sagte Baumgart und merkte an: „Mit diesem Punkt sind wir einen Platz geklettert. Und das vergisst man mir hier zu schnell.“