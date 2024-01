Bayerns Kim Fußballer des Jahres in Südkorea

Seoul Bayern Münchens Abwehrspieler Minjae Kim ist kurz vor dem Start des Asien-Cups zum Fußballer des Jahres in Südkorea gekürt worden, das gab der Verband bekannt.

Der 27 Jahre alte Innenverteidiger war im vergangenen Sommer für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Zuvor war Kim in Italien mit Neapel Meister geworden und wurde als bester Abwehrspieler der Serie A ausgezeichnet.

In München kommt Kim in dieser Saison auf 22 Pflichtspiel-Einsätze. Er erzielte ein Tor. Trainer Thomas Tuchel muss auf den 1,90 Meter großen Abwehrspieler in den ersten Wochen des neuen Jahres allerdings verzichten. Kim nimmt mit der vom ehemaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann geführten südkoreanischen Nationalmannschaft am Asian Cup teil. Dieser beginnt am 12. Januar in Katar. Das Endspiel findet am 10. Februar statt. Kim verpasst bis zu sechs Bundesligaspiele, darunter im Extremfall auch das Topspiel beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen am 10. Februar. Klinsmann hatte Kim jüngst als „absoluten Führungsspieler“ seiner Mannschaft gelobt.