Bericht: Eintracht Frankfurt mit Ekitiké einig

Eintracht ist an Hugo Ekitiké (r) von Paris Saint-Germain interessiert.

Frankfurt/Main Legt Eintracht Frankfurt in der Offensive noch einmal nach? Einem Bericht zufolge besteht mit einem Talent bereits Einigung.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt könnte sich im Angriff noch einmal verstärken. Einem Bericht von Sky zufolge hat der Verein aus Hessen „eine grundsätzliche mündliche Einigung“ mit Hugo Ekitiké von Paris Saint-Germain erzielt.

Der 21-Jährige wäre demnach bereit, auf mehrere Millionen Euro seines Gehalts in Paris verzichten, um künftig für die Eintracht zu spielen.

Der Stürmer war im Sommer immer wieder als Teil des Pakets gehandelt worden, als Paris Frankfurts Randal Kolo Muani für eine sehr hohe Millionensumme abwarb. Ekitiké blieb am Ende allerdings in der französischen Hauptstadt. Die Verhandlungen zwischen den beiden Clubs sollen demnach zeitnah beginnen. Zuletzt war Ekitiké auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht worden.