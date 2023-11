Bundesliga Bericht: Union Berlin will Raúl als Trainer vorstellen

Berlin Union Berlin steht offenbar wieder kurz davor, eine echte Fußball-Persönlichkeit nach Köpenick zu lotsen. Einem Medienbericht zufolge könnte Real Madrids Legende Raúl als Trainer übernehmen.

Die Trainersuche beim 1. FC Union Berlin könnte schon an diesem Wochenende offiziell beendet sein. Einem Bericht des „Kicker“ zufolge soll an diesem Sonntag der neue Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten vorgestellt werden. Demnach verdichten sich die Gerüchte, dass es sich dabei um Real Madrids Legende Raúl (46) handelt.

Der frühere Top-Stürmer, der die Bundesliga aus seiner aktiven Zeit beim FC Schalke 04 (2010 bis 2012) kennt, trainiert aktuell die U23 des spanischen Rekordmeisters. Union wäre seine erste Profistation als Coach.

Nach über fünfjähriger Amtszeit Jahren hatten sich die Berliner jüngst von ihrem bisherigen Cheftrainer Urs Fischer getrennt. Beim 1:1 am Samstag gegen den FC Augsburg saß Interimstrainer Marco Grote zusammen mit Assistentin Marie-Louise Eta neu auf der Bank. „Ich gehe jetzt erst mal davon aus, dass wir das Spiel gegen Braga auch begleiten“, hatte Grote nach dem Spiel gesagt. Im Champions-League-Spiel beim SC Braga (21.00 Uhr/DAZN) dürfte am Mittwoch die Vorentscheidung fallen, ob Union im kommenden Jahr als Gruppendritter in die Europa League rutscht.

Union-Präsident Dirk Zingler hatte vor der Partie bei Sky zur Trainersuche nach der Trennung von Langzeit-Coach Fischer gesagt: „Jeder, der in die Alte Försterei kommt, weiß, was ihn hier erwartet. Am Ende muss es ein Trainer sein, der Authentizität hat, der einen klaren Weg hat. Dann werden wir auch zusammenfinden.“