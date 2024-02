BVB-Außenverteidiger Meunier vor Wechsel zu Trabzonspor

Dortmund Dem BVB liegt offenbar ein Angebot aus der Türkei für Thomas Meunier vor. Ungelegen kommt das nicht. Schließlich war der Belgier schon im vergangenen Sommer ein Verkaufskandidat.

Thomas Meunier steht vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum türkischen Club Trabzonspor. Laut Medienberichten liegt dem Fußball-Bundesligisten ein Angebot für den 32 Jahre alten belgischen Nationalspieler vor.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, haben beide Vereine Verhandlungen aufgenommen. Das wollte der BVB auf Nachfrage jedoch nicht bestätigen. Anders als in Deutschland endet die Wechselfrist in der Türkei nicht am 1., sondern erst am 9. Februar.

Meunier stand zuletzt aufgrund der Ausfälle diverser Leistungsträger regelmäßig in der Startelf von Trainer Edin Terzic, gehört beim Tabellenvierten aber eher nicht zum Kreis der Stammkräfte. So wurde er nicht für den aktuellen Champions League-Kader nominiert. Zudem galt der vertraglich bis Sommer 2024 gebundene Profi schon im vergangenen Sommer als Verkaufskandidat. Doch der avisierte Wechsel des Außenverteidigers kam wegen einer schwerwiegenden Muskelverletzung nicht zustande.

Meunier war 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Dortmund gewechselt. Mit einem hohen Transfererlös kann der BVB bei einem Wechsel in die Türkei angesichts der nur noch geringen Vertragslaufzeit nicht rechnen, dürfte jedoch einen großen Teil des Gehaltes einsparen.