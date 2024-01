Dortmunds Reyna dicht vor Leih-Wechsel nach Nottingham

Dortmund Seit fünf Jahren wartet Giovanni Reyna auf den großen Durchbruch bei Borussia Dortmund. Nun wechselt der US-Amerikaner wohl auf Leihbasis in die Premier League.

Borussia Dortmund verleiht US-Nationalspieler Giovanni Reyna offenbar zu Nottingham Forest in die englische Premier League. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der 21 Jahre alte Offensivspieler, sich zum Medizincheck in England befinden. Aktuelle Fotos zeigen ihn auf dem Flughafen.

Nach Informationen von Sky, die die „Ruhr Nachrichten“ und die „Bild“-Zeitung bestätigen, soll Reyna für eine Million Euro bei voller Gehaltsübernahme ein halbes Jahr verliehen werden und seinen bis 2025 laufenden Vertrag zuvor bis 2026 verlängert haben. „Es ist richtig, dass es Überlegungen gibt, aber es ist noch nicht final durch“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic auf einer Pressekonferenz. Es sei „offensichtlich, dass Gio mit seinen Einsatzzeiten nicht ganz zufrieden ist“. Man sei aber überzeugt von seinen Fähigkeiten. Der Zeitpunkt ist laut Terzic wegen der aktuellen Verletzten-Misere zwar unglücklich. „Aber wenn es eine Entscheidung gibt, muss es die in diesem Transferfenster geben. Und es werden in den nächsten Tagen ja Spieler zurückkommen.“

Der Sohn des früheren Wolfsburger Bundesliga-Spielers Claudio Reyna war 2019 vom New York City FC zunächst in die Dortmunder A-Jugend gewechselt, schaffte aber schon zur Rückrunde den Sprung in den Profi-Kader. In seiner fünften Saison seitdem hat er aber noch nicht den großen Durchbruch geschafft. Nachdem er zu Beginn dieser Spielzeit verletzt ausgefallen war, kam er in den 23 Pflichtspielen seitdem nur zu 14 Einsätzen, spielte dabei nie länger als 45 Minuten und blieb ohne Tor und Vorlage.

Neben Nottingham sollen auch AS Monaco, Real Sociedad San Sebastián, der FC Sevilla oder Benfica Lissabon an Reyna interessiert gewesen sein.