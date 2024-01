Medien: Bayer-Spieler Amiri vor Wechsel zu Mainz 05

Mainz Mittelfeldspieler Nadiem Amiri steht nach Information des TV-Senders Sky vor einem Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga von Bayer Leverkusen zum FSV Mainz 05. Der 27 Jahre alte fünfmalige Nationalspieler soll demnach in Mainz den Medizincheck absolvieren.

Mittelfeldspieler Nadiem Amiri steht nach Information des TV-Senders Sky vor einem Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga von Bayer Leverkusen zum FSV Mainz 05. Der 27 Jahre alte fünfmalige Nationalspieler soll demnach in Mainz den Medizincheck absolvieren.

Amiri war für die Werkself in der laufenden Bundesliga-Saison nur auf acht Einsätze gekommen. Sein Vertrag in Leverkusen würde im Sommer auslaufen. Der abstiegsbedrohte rheinhessische Tabellenvorletzte ist nach nur 14 Toren in dieser Saison auf der Suche nach einem offensiven Spieler. Die Ablösesumme soll rund 1,5 Millionen Euro betragen.