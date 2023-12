U17-Weltmeister Brunner vor Profi-Debüt beim BVB

Dortmund U17-Weltmeister Paris Brunner steht unmittelbar vor seinem Profidebüt bei Borussia Dortmund.

U17-Weltmeister Paris Brunner steht unmittelbar vor seinem Profidebüt bei Borussia Dortmund.

Der vor wenigen Wochen beim BVB noch suspendierte Angreifer soll nach Angaben von Trainer Edin Terzic am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig im Kader der Westfalen stehen. „Das ist der klare Plan“, sagte Terzic.

Dies liegt auch am Ausfall von Youssoufa Moukoko, der sich eine Oberschenkelverletzung zuzog. „Er wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen können“, sagte Terzic, der zudem längere Zeit auf Außenverteidiger Julian Ryerson verzichten muss. Der Norweger erlitt demnach beim Pokal-Aus in Stuttgart am Mittwoch (0:2) eine Innenbandverletzung im Knie. „Da müssen wir noch die nächsten Tage abwarten, um eine finale Diagnose stellen zu können“, sagte der BVB-Coach.

Die Verletzung Ryersons könnte eine Chance für den eigentlich bereits ausgemusterten Thomas Meunier sein. „Er hat es zuletzt im Training herausragend gut gemacht“, sagte Terzic über den Belgier. „Wir haben jetzt die Situation, dass uns viele Spieler innerhalb von Tagen weggebrochen sind. Es geht darum, dass er das jetzt nutzt.“