2. Liga Remis nach Walter-Aus: HSV nur 2:2 in Rostock

Rostock Für einen Aufstiegskandidaten zu wenig: Unter Interimstrainer Polzin rettet der defensiv erneut anfällige HSV ein 2:2 in Rostock. Die Hamburger drohen den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Der Hamburger SV hat das erste Spiel nach dem Aus von Trainer Tim Walter in der 2. Fußball-Bundesliga nur mit einem Unentschieden beendet und droht den Anschluss an Tabellenführer FC St. Pauli zu verlieren. Unter Interimstrainer Merlin Polzin kamen die defensiv erneut anfälligen Hanseaten im Nordduell bei Abstiegskandidat Hansa Rostock nach einer turbulenten Schlussphase nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus.

Vor den mitgereisten 2600 HSV-Fans im Ostseestadion rettete Angreifer Robert Glatzel in der 86. Minute das Remis. Jean-Luc Dompé (34.) hatte das 1:0 erzielt. Hansa-Offensivspieler Juan Perea (50.) glich verdient für Rostocker aus, Neuzugang Sveinn Gudjohnsen (82.) sorgte kurz nach seiner Einwechselung für die Führung.

Bei einem Sieg des FC St. Pauli am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig könnte der Abstand zwischen dem Stadtrivalen und dem HSV auf sieben Punkte heranwachsen. Die Partie vor 27.500 Zuschauern war in der ersten Hälfte kurz wegen Protesten gegen den DFL-Investorendeal unterbrochen worden.

Am Montag hatte der Club die Trennung von Walter bekannt gegeben. Die Hamburger wirkten in der ersten Hälfte zwar stabiler als in den vergangenen Wochen, aber ließen den kriselnden Rostockern immer wieder viel Raum für eigene Offensivaktionen. Dompé erlöste den HSV nach schöner Einzelleistung.

Der Ostsee-Club hielt kämpferisch dagegen. Nach einer Großchance des HSV veredelten die Rostocker einen gut heraus gespielten Konter zum Tor. Aus kurzer Entfernung glich Juan Perea aus. In der turbulenten Schlussphase trafen beiden Mannschaften noch jeweils einmal.