632. Premier-League-Spiel: Milner zieht mit Giggs gleich

Fußballprofi James Milner ist in der englischen Premier League im Ranking der meisten Einsätze auf Rang zwei geklettert.

Der 37 Jahre alte Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion absolvierte beim 0:0 bei West Ham United sein insgesamt 632. Spiel in Englands höchster Fußballliga und zog mit Manchester-United-Ikone Ryan Giggs gleich. Mehr Partien hat in der Liga-Geschichte nur Gareth Barry (653) bestritten. „James Milner gehört zu einem erlesenen Kreis“, schrieb die Premier League in einem Post bei X (ehemals Twitter).

The joint-second most appearances in Premier League history 👏@JamesMilner is among esteemed company! pic.twitter.com/FTA1IR5wko — Premier League (@premierleague) January 2, 2024

„Das ist eine ziemlich große Zahl, es hat eine lange Zeit dafür gebraucht“, sagte Milner in einem Interview vor dem Spiel. Das sei zwar „eine nette Geschichte“, fügte er an, doch drei Punkte seien ihm wichtiger. Dazu kam es aber nicht, Brighton bleibt in der Tabelle drei Punkte hinter West Ham zurück.

Milner, der die meisten Spiele für seinen Ex-Club FC Liverpool absolvierte, hat seit 2002 in jedem Jahr mindestens ein Premier-League-Spiel bestritten. Der ehemalige Nationalspieler lief neben Brighton und Liverpool auch für Leeds United, Manchester City, Newcastle United und Aston Villa auf.