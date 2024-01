Asien-Cup: Klinsmann mit Südkorea im Viertelfinale

Al-Rajjan Für den früheren Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird das Achtelfinale beim Asien-Cup mit Südkorea zum Nervenspiel. Gegen Saudi-Arabien steht Klinsmanns Auswahl kurz vor dem Aus.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann ist mit Südkorea beim Asien-Cup nach einem nervenaufreibenden Fußballspiel ins Viertelfinale eingezogen.

Im Achtelfinal-Duell zwischen WM-Teilnehmern von 2022 gewannen die Südkoreaner in Al-Rajjan im Elfmeterschießen mit 4:2 (1:1, 1:1, 0:0) gegen Saudi-Arabien.

Guesung Cho rettete Südkorea mit seinem Tor in der neunten Minute der Nachspielzeit in die Verlängerung. Abdullah Radif (46.) hatte im Education City Stadion zur Führung für Saudi-Arabien getroffen. In der nächsten Runde trifft Südkorea am Freitag auf Australien. Am Mittag hatte Usbekistan durch ein 2:1 gegen Thailand die nächste Runde erreicht.

Der 59 Jahre alte Klinsmann hatte die südkoreanische Auswahl im März 2023 übernommen, sein Vertrag läuft bis nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Gegen Saudi-Arabien setzte er wie häufig im Turnier auf Wooyeong Jeong vom VfB Stuttgart, Minjae Kim vom FC Bayern München und Jaesung Lee vom FSV Mainz 05. Das Trio fehlt den Bundesliga-Vereinen durch den Einzug ins Viertelfinale weiterhin.