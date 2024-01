BVB: Emotionale Choreo für verstorbenen Ultra Marcel

Dortmund Vor dem Derby gegen den VfL Bochum haben die Fans von Borussia Dortmund dem verstorbenen Ultra Marcel in einer Choreo gedacht.

Die Fans von Borussia Dortmund haben vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum einem ihrer gedacht. Für den verstorbenen Ultra Marcel, der Anfang des Jahres verstorben ist, präsentierten die BVB-Anhänger eine große Choreographie auf der Südtribüne. „Immer gekämpft - niemals aufgegeben“ und „In unserem Herzen wirst du weiterleben“ stand auf zwei großen Bannern. Zudem wurde das Konterfrei Marcels auf der Südtribüne hochgezogen.

„Anfang des Jahres haben wir nach langem Kampf gegen Krebs unser Mitglied Marcel verloren. Für eure Anteilnahme und Unterstützung in der schweren Zeit der letzten Monate möchten wir uns auch an dieser Stelle nochmals aufrichtig bedanken“, schrieb die Dortmunder Ultra-Gruppe The Unity in einem Flyer, das an die Anhänger verteilt wurde. „Das heutige Heimspiel widmen wir Marcel und verabschieden uns von ihm mit einer großen Choreographie auf der Südtribüne.“

BVB-Ultra Marcel im Januar dem Krebs erlegen

Marcel war Mitglied der Dortmunder Ultra-Gruppe „The Unity“, die das Schicksal des Familienvaters in den vergangenen Monaten in den Fokus gerückt hatte. Mit „Kämpfen Marcel“- oder „Niemals aufgeben Marcel“-Bannern gaben sie ihm in der Hinrunde immer wieder mit Hoffnung nach den Spielen von Borussia Dortmund. Nach jedem Spiel erschallte zudem ein Schlachtruf mit gleichem Inhalt durch die Stadien, in denen Borussia Dortmund spielte. Auch die Spieler nahmen an dem Schicksal Anteil und posierten ebenfalls mit entsprechenden Bannern - wie etwa nach dem Heimspiel gegen Werder Bremen am 20. Oktober.

Anfang Januar verstarb Marcel nach langem Kampf gegen den Krebs. „Wir trauern um einen guten Freund und einen wunderbaren Menschen. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie“, hieß es damals vom Bündnis Südtribüne. Zudem bedankten sich die BVB-Fans für die Unterstützung für Marcel in den vergangenen Wochen und Monaten. „Unser Dank gebührt allen, die Marcel und unsere Gruppe auf dem schweren Weg der letzten Monate begleitet und unterstützt haben.“ Die Choreo am Sonntag gegen den VfL Bochum fand vor den Augen der Familie von Marcel statt.

