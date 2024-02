Dortmund Im Dortmunder Sturm führt kein Weg vorbei an Niclas Füllkrug. Sebastien Haller ist zwar zurück, doch es gibt erhebliche Zweifel.

Als die in den Landesfarben der Elfenbeinküste gehaltenen Konfetti nicht mehr wie Schneeflocken durch die Luft rieselten, sondern den Boden des Dortmunder Trainingszentrums bedeckten, hatte Sebastien Haller Zeit, über diesen besonderen Moment zu sprechen. „Ich bin froh, zurück zu sein“, sprach der 29-Jährige mit einem breiten Grinsen in die Kamera. „Es war ein toller Empfang, ein warmes Willkommen. Das war sehr schön.“

Am Donnerstagabend nämlich sorgte die Mannschaft von Borussia Dortmund für einen Moment, der nicht nur Haller selbst bewegte, sondern alle, die Hallers Geschichte kennen. Sie versammelte sich in Dortmund-Brackel, stand auf den Treppenstufen, zeigte die weiß-grün-orangefarbene ivorische Flagge. Kapitän Emre Can hielt eine Leinwand mit Hallers Konterfei in der Hand. Als der frisch gekürte Afrika-Cup-Sieger Haller schließlich durch die Tür trat, herzten die Spieler den Angreifer. Was hat er nur in den vergangenen 18 Monaten alles erlebt?

BVB: Sebastien Haller mit bewegender Geschichte

Im Sommer 2022 wechselte Haller von Ajax Amsterdam ins Ruhrgebiet, der BVB jubelte über einen neuen Mittelstürmer von internationalem Format, der Erling Haaland ersetzen sollte. Doch kurz nach seiner Ankunft erhielt Haller die Schockdiagonse Hodenkrebs. Er kämpfte sich zurück, gab Anfang vergangenen Jahres sein Comeback. Als alles zu schön um wahr zu sein schien, verschoss er gegen Mainz 05 den Elfmeter zur Meisterschaft. Nach Wochen des Formtiefs gewann er nun den Afrika-Cup mit der Elfenbeinküste, ausgetragen in seinem Heimatland. Und weil es ruhig noch ein bisschen kitschiger sein durfte, schoss Haller auch noch im Endspiel beim 2:1 (0:1) über Nigeria den Siegtreffer.

Am Ziel: BVB-Profi Sebastien Haller gewann mit der Elfenbeinküste den Afrika-Cup. Foto: SIA KAMBOU / AFP

„Wir wissen alle, dass er eine extrem schwierige Phase hinter sich hat“, sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag. „Nun ist er der gefeierte Held. Wir hoffen, dass er den Schwung mitnimmt und uns hilft, erfolgreich Fußball zu spielen.“ Im Bundesliga-Auswärtsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg könnte Haller wieder im Dortmunder Kader stehen.

Einer, der Sebastien Haller am Donnerstag innig umarmte, war Niclas Füllkrug. Der 31-Jährige hat eine undankbare Aufgabe, er ist nämlich derjenige, der aller Voraussicht nach Hallers kleines Fußballmärchen jäh stoppen wird.

BVB: Niclas Füllkrug in ansteigender Form

Denn das System von Borussia Dortmund ist ja ausgelegt auf eine einzelne Sturmspitze: entweder Füllkrug oder Haller. Auch wenn Haller wie erhofft mit Rückenwind zurück zum BVB käme, ist Füllkrug derzeit gesetzt. Der Nationalspieler wirkt inzwischen besser integriert ins Dortmunder Spiel, er macht häufiger die Bälle fest, leitet sie präziser weiter. Seit Bundesliga-Wiederbeginn hat Füllkrug fünf Tore erzielt und eine Vorlage gegeben. Insgesamt hat Füllkrug nun zehn Treffer auf dem Konto, sechs fehlen noch zur Marke, mit der er in der zurückliegenden Saison Torschützenkönig wurde. Besonders das Kombinationsspiel mit Donyell Malen gegen den SC Freiburg (3:0) erinnert an bessere Dortmunder Zeiten in spielerischer Hinsicht, denn die der gesamten Offensive war über den Winter ja lange alles andere als mitreißend gewesen.

Gut in Form: BVB-Stürmer Niclas Füllkrug. Foto: Frederic Scheidemann / Getty Images

Für Füllkrug kommt die Formsteigerung zum richtigen Zeitpunkt, wird Bundestrainer Julian Nagelsmann doch demnächst seinen Kader für die beiden März-Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande berufen. Und in dem dürfte neben Füllkrug auch erstmals Stuttgarts Deniz Undav (14 Tore, fünf Assists) stehen, mit dem sich der Dortmunder wohl ein Duell um den Platz im Sturmzentrum bei der Europameisterschaft liefern wird.

BVB: Edin Terzic erwartet noch mehr von Niclas Füllkrug

„Er hat einen Schritt gemacht. Es tat ihm gut, diesen Monat komplett trainieren zu können“, lobte BVB-Coach Terzic mit Verweis auf den zuletzt überschaubaren Terminkalender ohne Englische Wochen, machte aber auch deutlich: „Wir hoffen, dass wir die Grenze noch nicht erreicht haben. Wir erwarten von unseren Offensivspielern, dass sie eine Quote haben. Dafür sind sie bei Borussia Dortmund.“

Ob sich die Machtverhältnisse im Dortmunder Sturm noch mal ändern, ist allerdings fraglich Öffentlich stärken die Verantwortlichen zwar Haller den Rücken, doch hinter vorgehaltener Hand klingen erhebliche Zweifel durch, ob der Ivorer aufgrund der Nachwirkungen seine Erkrankung noch einmal seine alte Klasse erreichen kann. Andererseits will man mit Haller behutsam umgehen, denn noch immer weiß niemand so recht, ob es nicht doch eine medizinische Möglichkeit gibt, Hallers Körper wieder hochzufahren. Momente wie am Donnerstag in Brackel jedenfalls schenken Haller neue Hoffnung.

