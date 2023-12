BVB-Profi Reus sorgt sich um die Zeit nach seiner Karriere

Dortmund. In einer Online-Talkshow gibt BVB-Profi Marco Reus Einblick in sein Seelenleben und spricht über Zukunftsängste.

Die Aussicht auf sein Karriereende als Fußball-Profi bereitet Marco Reus Unbehagen. Auf die Frage „Wovor hast du Angst?“ antwortete der Profi von Borussia Dortmund in der YouTube-Show Unspoken: „Dieser Moment, nach meiner Karriere in ein tiefes Loch zu fallen. Emotional, aber auch nicht hundertprozentig zu wissen: Was kommt dann? Ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Ich muss immer auf Zack sein.“

BVB-Profi Marco Reus spricht über Themen, die ihn bewegen

Der 34-Jährige hatte im vergangenen Sommer seinen Vertrag beim BVB um ein Jahr verlängert. Wie es nach Saisonende für ihn weitergeht, ist derzeit noch offen. „Ich bin es gewohnt, einen strukturierten Plan zu haben: Wann ist Training? Wann muss ich da sein? Wie ist mein Ablauf? Das gibt es irgendwann nicht mehr“, sagte der ehemalige Nationalspieler.

Außerdem sprach Marco Reus über Facetten seines Fußballer-Lebens, gab unter anderem preis, wie sehr ihn das trifft, wenn er bei einer Auswechslung ausgebuht wird: „Das ist das Schlimmste, was passieren kann.“ Die Leute denken dann, er verdiene ja sein Geld damit, aber so sei es nicht. Da stecke viel meh dahinter. Sein Umgang damit: „Ich musste mir erst einmal beibringen, das zu verarbeiten“, erzählt der BVB-Profi unter anderem.

