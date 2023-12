Augsburg. Der BVB steckt in der Bundesliga tief in der Krise. Auch in Augsburg patzt Dortmund. Man müsse über den Trainer reden, sagt Lothar Matthäus.

Borussia Dortmund findet keinen Weg aus seiner Bundesliga-Krise. Nach dem überzeugenden 1:1-Remis am Mittwoch in der Champions League gegen Paris St. Germain, das den Gruppensieg in der Königsklasse sicherte, gab es am Samstag den nächsten Rückschlag im Arbeitsalltag des Revierklubs. Beim FC Augsburg kam der BVB nicht über ein 1:1 (1:1)-Remis hinaus. In den letzten sechs Bundesliga-Spielen holte der BVB nur einen Sieg. Die Meisterschaft ist längst abgehakt, nun wackelt vor dem Jahresende auch das Minimalziel: die erneute Qualifikation für die Königsklasse.

Sky-Experte Lothar Matthäus zerlegt den BVB

Sky-Experte Lothar Matthäus rechnete nach dem Spiel mit dem BVB ab. „Sie performen in der Bundesliga einfach nicht, das ist viel zu wenig“, sagte der Rekordnationalspieler.

Nur die Bundesliga gesehen, muss über den Trainer diskutiert werden Lothar Matthäus über BVB-Trainer Edin Terzic

Der Weltmeister von 1990 sei sich sicher, dass es nach dem letzten Heimspiel am Dienstag gegen Mainz 05 einen runden Tisch in Dortmund geben wird. Dann werde es auch um Trainer Edin Terzic gehen. „Es muss über den Trainer gesprochen werden“, sagt Matthäus. Nur die Leistungen in der schweren Champions-League-Gruppe sprechen seiner Meinung nach für den BVB-Trainer. Mehr aber nicht. „Nur die Bundesliga gesehen, muss über den Trainer diskutiert werden“, sagt Matthäus.

Sky-Experte Lothar Matthäus hat den BVB und Trainer Edin Terzic kritisiert. Foto: Lars Baron / Getty Images Europe

Der BVB verschenkte den Sieg in Augsburg. Dortmund hatte genug Chancen, doch es gelang nur ein Tor durch Donyell Malen (35.). „Wir haben die Dinger einfach nicht gemacht“, sagte Verteidiger Nico Schlotterbeck. Ermedin Demirovic (23.) hatte den FCA in Führung gebracht.

Gerüchte um Zukunft von BVB-Trainer Edin Terzic

Das hilft BVB-Trainer Edin Terzic nicht weiter. Die Gerüchte um seine Zukunft machen längst die Runde. So brachte TV-Experte Jan Aage Fjörtoft rund um das leidenschaftliche Champions-League-Spiel der Dortmunder gegen Paris Saint-Germain (1:1) auf der Plattform X (vormals Twitter) Spekulationen in Umlauf, der wiederum bei Manchester United stark in der Kritik stehende Erik ten Hag könnte der neue Coach in Dortmund werden.

Vor dem Spiel in Augsburg wurde er von Sky-Moderatorin Britta Hofmann darauf angesprochen. Terzic reagierte genervt auf die Frage. Er werde gerne kämpfen, sagte er.

