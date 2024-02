BVB-Trainer Terzic über Malen: „Sind sehr optimistisch“

Eindhoven Borussia Dortmund kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Eindhoven womöglich wieder auf Ex-PSV-Profi Donyell Malen setzen

Wie das Offensivspiel von Borussia Dortmund derzeit ohne Donyell Malen aussehen kann, zeigte sich am vergangenen Samstag in der Bundesliga-Partie beim VfL Wolfsburg. Der BVB präsentierte sich beim aus Dortmunder Sicht enttäuschenden 1:1 recht harmlos, Trainer Edin Terzic hatte auf den formstarken Niederländer kurzfristig verzichten müssen, weil ihn Knieprobleme geplagt hatten. Am Montag zeigte sich Terzic allerdings zuversichtlich, dass der 25-Jährige im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei seinem ehemaligen Klub PSV Eindhoven (Dienstag, 21 Uhr/Amazon Prime) zur Verfügung steht.

Malen fühle sich „schon viel besser“, sagte Terzic. „Wir sind aktuell sehr optimistisch, dass er spielen kann.“ Die Entscheidung falle allerdings erst am Spieltag. Am Abend nahm Malen am BVB-Training im Stadion teil, einem Ort, den er sehr gut kennt: Von 2017 bis 2021 spielte der Niederländer für die PSV, ehe er nach Dortmund wechselte, wo er einen bis 2026 gültigen Vertrag besitzt.

Edin Terzic am Montag auf der Pressekonferenz in Eindhoven. Foto: John Thys / AFP

Sein Trainer warnte nun ausdrücklich vor Eindhoven: „Wir haben riesigen Respekt vor dem Gegner. PSV macht das in dieser Saison herausragend gut“, lobte Terzic. „Sie sind sehr torgefährlich, kassieren wenig Tore. Um das alles zu haben, braucht man nicht nur gute Ideen, sondern auch gute Spieler.“ Dem 41-Jährigen geht es vor allem um eine angemessene Balance: „Ballbesitz und Konterfußball - wir brauchen beides.“

Verständnis für Arroganz-Vorwurf von BVB-Sportdirektor Kehl

Für die Aussage von Sportdirektor Sebastian Kehl, der dem Dortmunder Team nach der Partie in Wolfsburg „arroganten Fußball“ vorgeworfen hatte, äußerte Terzic Verständnis: „Damit habe ich kein Problem. Mich hat diese Deutlichkeit nicht überrascht. Dieses Thema gab es bei uns auch in der Halbzeitpause.“ BVB-Torhüter Gregor Kobel glaubt, dass sich seine Mannschaft in Eindhoven wieder anders präsentieren wird: „Es ist Champions League. Das ist immer speziell, wir freuen uns auf diese Challenge und sind sehr motiviert.“ Terzic sagte über die großen Leistungsschwankungen seines Teams: „Das stört uns am meisten. Weil wir so oft auch zeigen, was wir können. Das Wichtigste ist, keinen Unterschied zwischen Wettbewerben oder Gegnern zu machen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB