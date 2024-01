BVB: Wie Terzic das Personalproblem in Heidenheim lösen kann

Dortmund. Borussia Dortmund fehlt wohl ein wichtiges Trio. Auch Jadon Sancho wackelt. So könnte Trainer Terzic die Startelf-Baustellen beheben.

Nach etwas mehr als einer Stunde Flugzeit war die Cessna-Maschine mit Giovanni Reyna an Bord am Mittwochmittag in den englischen Midlands gelandet. Beim Traditionsklub Nottingham Forest, 1979 und 1980 Europapokal-Sieger der Landesmeister, wird der 21-jährige Offensivspieler von Borussia Dortmund das kommende Halbjahr verbringen – das hatte sich in den vergangenen Tagen schon angebahnt.

Noch nicht bekannt allerdings waren die Konditionen, die BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (43) bei diesem Leihgeschäft ohne Kaufoption mit Nottingham verhandelt hat. Der abstiegsbedrohte Premier-League-Klub zahlt nach Informationen dieser Redaktion eine Gebühr in Höhe von einer Million Euro und übernimmt Reynas Gehalt. Zuvor hat Reyna seinen 2025 auslaufenden Vertrag noch bis 2026 verlängert. Sollte Reyna sein Ziel, Spielpraxis zu sammeln, erreichen, könnte er Dortmund im Sommer wieder verstärken – und falls nicht, hätte der BVB eine perfekte Verhandlungsposition.

BVB gegen Heidenheim: Alexander Meyer winkt nächster Einsatz

Eine offizielle Bestätigung stand am Mittag noch aus, als Trainer Edin Terzic über Dortmunds kommendes Bundesliga-Spiel sprach. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gastiert der BVB beim als Tabellenzehnter überraschend stark auftretenden Aufsteiger 1. FC Heidenheim. „Sie spielen eine tolle Saison, da ist etwas zusammengewachsen über das letzte Jahrzehnt“, lobte Terzic. Im Hinspiel luchste Heidenheim dem BVB trotz 0:2-Rückstandes bei 2:2 noch zwei Punkte ab.

Zumindest für eine Nacht könnten die Dortmund auf Rang drei springen. Doch die Personallage ist brenzlig. Torwart Gregor Kobel (26) sowie die beiden Offensivspieler Marco Reus (34) und Julian Brandt (27) sind noch immer krank und werden wohl ausfallen. Der Einsatz von Rückkehrer Jadon Sancho wackelt aufgrund von Muskelproblemen. Möglich ist, dass es Terzic erneut mit der Doppelspitze Niclas Füllkrug (30)/Youssoufa Moukoko (19) probiert. Erster Ersatzkandidat für Sancho ist dessen Landsmann Jamie Bynoe-Gittens (19).

Und im Tor dürfte sich erneut Alexander Meyer (33) beweisen. „Alex macht das herausragend, er ist eine tolle Persönlichkeit und beliebt in Mannschaft“, betonte Terzic. „Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass er Gregor vertritt – er hat es immer toll gemacht.“

