Darmstadt. BVB-Fan Marcel ist vor einigen Tagen nach schwerer Krankheit gestorben. Die Anteilnahme ist groß. Auch Darmstadt 98 reagiert mit einem Plakat.

Als zum Anpfiff des Bundesliga-Spiels zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Dortmund einige rote Fackeln im Gästeblock gezündet worden sind, hatte das eine besondere Bedeutung. Die BVB-Fans dachten dem Anfang des Jahres nach schwerer Krankheit verstorbenen Dortmund-Anhänger Marcel. „Ruhe in Frieden, Marcel“ stand in weißen Buchstaben auf einem großen schwarzen Banner geschrieben. Auch auf er Jonathan-Helmes-Tribüne, dem Heimbereich der Darmstädter Fans wurde ein Plakat gezeigt: „Ruhe in Frieden, Marcel – Ultras sterben nie“.

+++ Darmstadt 98 gegen BVB: Das Spiel im Live-Ticker +++

Marcel war Mitglied der Dortmunder Ultra-Gruppe „The Unity“, die das Schicksal des Familienvaters in den vergangenen Monaten in den Fokus gerückt hatte. Mit „Kämpfen Marcel“- oder „Niemals aufgeben Marcel“-Bannern gaben sie ihm immer wieder mit Hoffnung nach den Spielen von Borussia Dortmund. Nach jedem Spiel erschallte zudem ein Schlachtruf mit gleichem Inhalt durch die Stadien, in denen Borussia Dortmund spielte. Auch die Spieler nahmen an dem Schicksal Anteil und posierten ebenfalls mit entsprechenden Bannern - wie etwa nach dem Heimspiel gegen Werder Bremen am 20. Oktober.

Ruhe in Frieden, Marcel! Ultras sterben nie! Fans von Darmstadt 98 mit einer Botschaft für BVB-Fan Marcel.

BVB-Fan Marcel: Schicksal bewegt viele Fußball-Anhänger

Das Schicksal von Marcel hatte viele Fußball-Fans in ganz Deutschland bewegt. Die Dortmunder Ultra-Gruppe „The Unity“ organisierte eine Spendensammlung, damit die Avastin-Therapie bei Marcel durchgeführt werden konnte. Zudem sollte das gesammelte Geld der Familie zu Gute kommen. Eine hohe Summe kam im Herbst des vergangenen Jahres zusammen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB