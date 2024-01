Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool

Foto: Paul Terry / CSM via ZUMA Press Wire

Liverpool Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund verlässt den englischen Erstligisten, wie er selbst in einer Videobotschaft bekannt gab.

„Ich werde den Klub zum Ende der Saison verlassen.“ Mit diesen Worten schockte Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp am Freitagmittag die Fans des englischen Premiere-League-Klubs FC Liverpool. In einer Videobotschaft, veröffentlich auf dem X (ehemals Twitter)-Profil des Traditionsvereins, wendete sich der 56-Jährige an die Fans: „Ich kann verstehen, dass es ein Schock für viele sein wird.“ Für ihn sei der Zeitpunkt aber der richtige: „Mir geht die Energie aus. Ich wusste schon länger, dass ich es irgendwann ankündigen muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann.“

Mit Borussia Dortmund wurde Klopp zweimal Deutscher Meister (2011/2012), einmal Pokalsieger 2012, und gewann 2013 und 2014 den Super-Cup-Sieger mit der Borussia. 2025 hatte er sich dem FC Liverpool angeschlossen und unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft gewonnen.

2022 hatte Klopp seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert.

