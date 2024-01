Dortmund. Steilvorlage für den BVB: Nach der Niederlage von Leipzig kann Dortmund mit einem Sieg gegen den VfL Bochum Platz vier erobern. Der Live-Ticker.

Borussia Dortmund kann in der Fußball-Bundesliga erstmals seit Ende November wieder auf einen Champions-League-Platz springen. Das Team von Trainer Edin Terzic zieht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit einem Remis oder einem Sieg im Revierderby gegen den VfL Bochum an RB Leipzig vorbei. Die Sachsen unterlagen am Samstag mit 2:5 beim direkten Rivalen VfB Stuttgart.

BVB gegen VfL Bochum: Das Revierderby heute im Live-Ticker

Während Edin Terzic Julian Brandt, Gregor Kobel und Marco Reus ersetzen muss, überrascht Bochums Trainer Thomas Letsch mit seiner Aufstellung. Im Sturm beginn Moritz Broschinski statt Goncalo Paciencia, zudem hat sich Tim Oermann als Rechtsverteidiger gegen Stuttgart offenbar so gut verkauft, dass er es auch mit den BVB-Stars aufnehmen darf. In der Innenverteidigung rückt Ivan Ordets wie erwartet wieder in die Mannschaft. Den gelbgesperrten Bernardo ersetzt Maximilian Wittek.

BVB-Trainer Terzic war ebenfalls zum Umbau gezwungen. Kobel, Brandt und Reus hatten sich unter der Woche krankgemeldet. Mats Hummels und Emre Can kehren zwar in den Kader zurück, für einen Platz in der Startelf aber reichte es für die beiden Routiniers noch nicht.

BVB: Youssoufa Moukoko rückt in die Startelf

Im Vergleich zum überzeugenden 4:0 beim 1. FC Köln ist die Anfangsformation auf zwei Positionen verändert. Der in dieser Saison überragende Kobel wird von Alexander Meyer vertreten, der in seinen wenigen Einsätzen für den BVB stets eine verlässliche Nummer 2 gewesen ist. Für den zentralen Mittelfeldspieler Brandt rückt Angreifer Youssoufa Moukoko in die Elf, dabei dürfte Terzic also die Taktik auf eine Doppelspitze bestehend aus Moukoko und Niclas Füllkrug umstellen.

Den Part von Brandt würden sich Marcel Sabitzer und Salih Özcan aufteilen. Über die Flügel stürmen der wiedererstarkte Donyell Malen und Rückkehrer Jadon Sancho, der im zweiten Spiel in Serie seit seinem Comeback in der Startelf steht.

BVB gegen den VfL Bochum: Die Aufstellungen

BVB: Meyer - Maatsen, Schlotterbeck, Süle, Meunier - Sabitzer, Özcan - Sancho, Malen - Füllkrug, Moukoko.

VfL Bochum: Riemann - Wittek, Masovic, Ordets, Oermann - Losilla, Osterhage, Stöger - Antwi-Adjei, Bero - Broschinski.

BVB der große Favorit gegen den VfL Bochum

Der VfL Bochum ist zwar am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund im Westfalen-Derby klarer Außenseiter, will den BVB aber ärgern. „Wir wollen uns mit den besten Mannschaften messen. Das macht den Reiz aus. Das Team brennt. Wir müssen ans Limit gehen, nur dann haben wir eine Chance“, sagte VfL-Coach Thomas Letsch am Freitag.

Eine Komponente im Bochumer Spiel sei „immer die Emotionalität. Vor allem jetzt in Dortmund“, meinte der Fußballlehrer. Die Rollen seien klar verteilt, „das ist keine Frage. Aber wir konnten sie schon ein paar Mal ärgern. Wir freuen uns auf dieses Spiel“, betonte Letsch.

VfL Bochum will den BVB ärgern

Die Schwarz-Gelben „kämpfen jedes Jahr um Titel, wir darum, in der Liga zu bleiben. In jedem Spiel gibt es aber eine Chance“, so der Bochumer Trainer. Auftrieb gebe der jüngste 1:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart: „Wir haben gegen Stuttgart, also eine Top-Mannschaft, drei Punkte geholt. Wir brauchen Zähler, und die wollen wir auch dort holen.“

