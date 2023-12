Live! BVB heute in Augsburg. Das Spiel im Live-Ticker

Augsburg Kann der BVB an die gute Leistung aus der Champions League anschließen? Gelingt ein Sieg beim FC Augsburg? Der Live-Ticker.

Vor Auftritten des Führungstrios der Fußball-Bundesliga kommen an diesem Samstag die Verfolger zum Zug. Nach dem starken Spiel in der Champions League unter der Woche gegen Paris Saint-Germain will Borussia Dortmund an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch im Liga-Alltag überzeugen.

Der BVB muss beim FC Augsburg antreten und braucht einen Sieg, wenn der ohnehin schon üppige Elf-Punkte-Rückstand des Tabellenfünften auf Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen nicht noch weiter wachsen soll.

News und Infos zum BVB

