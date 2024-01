Live! Startet Sancho für den BVB beim 1. FC Köln?

Köln Nach dem Jahresauftakt-Sieg in Darmstadt will und muss der BVB beim 1. FC Köln nachlegen. Der Live-Ticker zur Partie in der Domstadt.

Borussia Dortmund muss zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga beim Tabellen-Vorletzten 1. FC Köln am Samstag möglicherweise auf die grippekranken Routiniers Mats Hummels (35) und Marco Reus (34) verzichten. Hummels habe es zuletzt „richtig schwer erwischt“, berichtete Trainer Edin Terzic bereits am Donnerstag. Der Nationalspieler habe am Mittwoch schon wieder leicht trainieren können, „aber wir müssen sehen, wie es sich weiter verhält.“ Am Mittwoch schließlich habe es auch Reus „erkältungstechnisch erwischt. Da müssen wir die nächsten 24 Stunden abwarten.“

Abwehrchef Hummels hatte schon beim Jahres-Auftakt am vergangenen Samstag in Darmstadt (3:0) gefehlt, Ex-Kapitän Reus war eingewechselt worden und hatte das 2:0 erzielt. Rückkehrer Jadon Sancho, der ebenfalls als Joker Reus‘ Tor vorbereitete, wird in Köln wohl noch nicht in der Startelf stehen. Stattdessen könnte Terzic auf seine Siegmannschaft aus Darmstadt vertrauen. Das würde auch bedeuten, dass Niklas Süle erneut zunächst auf der Bank Platz nehmen müsste.

Terzic will Sancho behutsam aufbauen

Alle Augen werden aber wohl auch in Köln erneut auf Sancho gerichtet sein, der nach seiner Einwechslung am vergangenen Samstag direkt überzeugte. „Wir freuen uns, dass er mit herausragenden Werten zu uns gekommen ist. Aber wir wissen auch, wie die letzten Wochen und Monate verliefen“, sagte Terzic mit Blick auf den Offensivspieler, der bei Manchester United über große Teile der Hinrunde nur individuell trainierte: „Deshalb werden wir das behutsam angehen.“

