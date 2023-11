Schalke gegen BVB: Warum das U19-Derby abgesagt wurde

Gelsenkirchen Das Revierderby in der U19 zwischen dem FC Schalke 04 und dem BVB ist abgesagt worden. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.

Für den kommenden Samstag (25. November) war in der U19-Bundesliga West das Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund geplant. Bis das Revierderby tatsächlich stattfindet, wird allerdings noch Zeit vergehen.

Denn die Partie zwischen Tabellenführer BVB und den drittplatzierten Schalkern (drei Punkte Rückstand) wurde verlegt. Ein neuer Termin ist bislang noch nicht bekannt.

Drei BVB-Spieler bei der U17-WM im Einsatz

Hintergrund ist die U17-Weltmeisterschaft, die derzeit in Indonesien ausgetragen wird. Mit Paris Brunner, Almugera Kabar und Charles Herrmann sind drei Talente der Dortmunder A-Junioren für die deutsche Auswahl im Einsatz - und da diese sich als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert hat, muss BVB-Trainer Mike Tullberg weiterhin auf das Trio verzichten.

Schon vergangene Woche war eine Bundesliga-Partie der BVB-Junioren gegen den SC Verl aufgrund der WM ausgefallen (wird am 17. Dezember nachgeholt). Da fehlte Robin Lisewski noch ein vierter Youngster aufgrund der WM. Doch für den Torhüter ist das Turnier bereits beendet, er ist mit Polen in der Gruppenphase nach drei Niederlagen ausgeschieden.

Viel besser lief es für die Borussen, die derzeit das DFB-Trikot tragen. Mit drei Siegen ist Deutschland souverän als Gruppensieger in die K.o.-Phase eingezogen.

Brunner, Herrmann und Kabar kamen an allen drei Spieltagen der Gruppenphase zum Einsatz. Top-Stürmer Brunner stand jeweils in der Startelf und erzielte beim 3:1-Sieg gegen Neuseeland einen Treffer.

BVB könnte drei Leistungsträger in der Youth League fehlen

Im Achtelfinale geht es für die Mannschaft von Trainer Christian Wück gegen die USA (Dienstag, 9.30 Uhr nach deutscher Zeit). Sollte Deutschland das Ticket fürs Viertelfinale lösen, müsste der BVB im wichtigen Youth-League-Spiel gegen AC Mailand in der kommenden Woche (Dienstag, 28. November) auf die drei Talente verzichten. In dem Wettbewerb sind Spielverlegungen wie in der U19-Bundesliga nicht möglich.

