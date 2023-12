Dortmund Die Partie des BVB II gegen Münster wurde abgesagt, weil im Stadion ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde. Update der Polizei.

Erst wurde lange gewartet, dann gab es lange Gesichter: Die Drittliga-Partie zwischen Borussia Dortmund II und dem SC Preußen Münster im Stadion Rote Erde wurde am Mittwochabend nicht angepfiffen. Der Hintergrund: Eine Stunde vor dem Spiel herrschte im Stadion noch gähnende Leere. Denn im Gästeblock war ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, der von der Polizei untersucht weerden musste.

Daher wurden die Zugänge zum Stadion abgesperrt. Die Preußen twitterten diesbezüglich: „Im Gästebereich der Roten Erde wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Bis der von der Polizei überprüft wurde, bleibt das Stadion für Fans und Mannschaften geschlossen. Wir halten euch auf dem Laufenden.“ Vor dem Stadion bildeten sich lange Schlangen, mehrere Hunderte Fans wollten das Spiel sehen. Polizisten patroulierten in größerer Zahl die Wege im Schatten des Signal-Iduna-Parks.

Kampfmittelräumdienst vor Ort

Ein Anstoß um 19 Uhr wurde von Minute zu Minute immer unwahrscheinlicher. Der benötigte Kampfmittelräumdienst war auf dem Weg, sah sich den Gegenstand an, später folgt die Absage der Partie. Da waren die ersten Bereiche zwar freigegeben, beispielsweise der Medienbereich und der Eingang für die Spieler, doch die Zuschauer warteten noch an den Eingängen.

Gegen 19.50 Uhr meldete die Dortmunder Polizie dann: „Der verdächtige Gegenstand wurde durch einen Fachmann begutachtet und geöffnet. Es handelt sich um eine leere mit Klebeband verschlossene Kunststoffröhre. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für anwesende Personen.“ Der BVB ergänzte als Begründung für den Abbruch: „Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung zwischen den Vereinen, den Schiedsrichtern, dem DFB und der zuständigen Polizeibehörde abgestimmt. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.“

Teams waren motiviert

Preußen-Trainer Sascha Hildmann hatte vor dem Spiel betont: Hildmann: „Ich erwarte eine starke Dortmunder Mannschaft. Mit Ole Pohlmann und Julian Hettwer haben sie Bundesligaspieler in ihren Reihen. Das sind für mich Erstligaspieler. Wir benötigen eine maximale Qualität in den Zweikämpfen, sonst wird es gegen die Geschwindigkeitsfußballer der Borussia schwer. Wir müssen vorne dann auch unsere Chancen nutzen. Wenn wir so spielen wie in Unterhaching und die Dinger vorne machen, dann gewinnen wir auch die Spiele. Vielleicht ist das schon in Dortmund der Fall.“

Neben der Partie des BVB II gegen Münster werden am Mittwoch derzeit auch die Begegnungen MSV Duisburg - SC Freiburg II, Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden, SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München und SC Verl - Viktoria Köln ausgetragen.

