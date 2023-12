Wegen Schlotterbeck: Schmähgesänge gegen BVB bei Darts-WM

London Bei der Darts-WM war BVB-Profi Nico Schlotterbeck zu Gast. Und prompt hallten Schmähgesänge gegen die Borussia durch den Ally Pally.

Die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace ist jährlich ein Höhepunkt nach Weihnachten und rund um den Jahreswechsel. Für die Fans ist es das Event schlechthin und auch vor dem Fernseher fiebern die Menschen mit, während der Fußball zumindest in Deutschland ruht. Doch ganz ohne deutschen Fußball geht es offenbar auch im Ally Pally nicht - zumindest am Mittwoch.

Nico Schlotterbeck, Innenverteidiger von Borussia Dortmund, war in London zu Gast. Er genießt derzeit die kurze Winterpause, bevor er in der kommenden Woche wieder mit dem BVB ins Training einsteigen wird und mit seinen Mannschaftskollegen nach Spanien ins Trainingslager fliegt.

Schmähgesänge gegen BVB - Schlotterbeck im Ally Pally

Der 24-Jährige schaute sich am Mittwoch die Nachmittagssession an, in der die beiden Deutschen Martin Schindler und Gabriel Clemens antraten. Schlotterbeck war dann auch bei Sport1 im Interview mit Katharina Kleinfeldt. Doch seinen Auftritt hatte sich Schlotterbeck wohl etwas anders vorgestellt. Denn während er ein paar Fragen im TV beantwortete, schallten im Hintergrund Schmähgesänge gegen den BVB durch den Alexandra Palace. Fans von anderen Vereinen im Ally Pally stimmten die inzwischen klassische Beleidigung gegen den Ruhrpott-Verein an, der auf die Melodie von „BVB 09“ gesungen wird.

Seit Jahren steigt die Zahl deutscher Fans im legendären Alexandra Palace bei der Darts-WM an. Laut PDC gehen inzwischen viele der Eintrittskarten für die rund dreiwöchige WM (mit Weihnachtsunterbrechung) nach Deutschland. Entsprechend dominieren sie auch immer wieder die Stimmung in der Halle.

Schindler und Gabriel scheitern bei Darts-WM

BVB-Profi Nico Schlotterbeck brachte seinen Landsmännern Schindler und Gabriel Clemens übrigens kein Glück. Der 27-Jährige aus Strausberg verlor am Mittwoch in London nach 2:0-Führung noch mit 3:4 gegen Scott Williams aus England. Gabriel Clemens hat bei der WM in London einen ganz schlechten Tag erwischt und ist vorzeitig ausgeschieden. Beim deutlichen 1:4 gegen den englischen Weltklasseprofi Dave Chisnall war der German Giant, wie Clemens genannt wird, über weite Strecken komplett chancenlos.

