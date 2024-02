FC Bayern verurteilt rassistische Kommentare gegen Upamecano

Foto: Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom Ein mit Rot und Foulelfmeter bestraftes Einsteigen von Upamecano führt zur nächsten bitteren Niederlage für die Bayern in der Champions League. Nun wird der Abwehrspieler massiv beleidigt.

Der FC Bayern hat rassistische Kommentare gegen Abwehrspieler Dayot Upamecano in den sozialen Medien nach der Niederlage in der Champions League bei Lazio Rom aufs Schärfste verurteilt. Diese seien „absolut verabscheuenswert“, schrieb der Club im Anschluss an das 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei X, vormals Twitter. „Wer solche Kommentare absetzt, ist kein Fan unseres Vereins. Wir stehen hinter dir, Upa!“

Der 25 Jahre alte Upamecano hatte im Spiel den Foulelfmeter verursacht, der zum einzigen Tor der Partie durch den Ex-Dortmunder Ciro Immobile geführt hatte. Upamecano sah zudem für das Einsteigen im Strafraum gegen Lazio-Angreifer Gustav die Rote Karte. Auf seinem Instagram-Profil wurde der schwarze Fußballer im Anschluss massiv beleidigt.