Eintracht-Frauen gewinnen Verfolgerduell - Wolfsburg Spitze

Frankfurt/Main In der Frauenfußball-Bundesliga bleibt Eintracht Frankfurt dank eines Erfolges gegen Hoffenheim am Spitzenduo dran.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben mit einem 3:1 (1:1) im Verfolgerduell gegen die TSG 1899 Hoffenheim den dritten Tabellenplatz in der Bundesliga erobert. Dank des verdienten Erfolges überflügelte der Champions-League-Teilnehmer mit 17 Punkten den Rivalen (14).

Julia Hickelsberger brachte die Gäste in der 4. Minute früh in Führung, doch Lara Prasnikar (42.) und Nationalspielerin Nicole Anyomi (48.) drehten mit ihren Treffern kurz vor und nach der Pause die Partie zugunsten der Hessinnen. Shekiera Martinez (90.+1) setzte den Schlusspunkt. Die Eintracht feierte damit eine erfolgreiche Generalprobe für das Königsklassen-Gruppenspiel bei Benfica Lissabon am kommenden Mittwoch.

Bereits zuvor hatte der VfL Wolfsburg durch ein 4:1 (1:1) beim 1. FC Köln mit 22 Punkten die Tabellenführung übernommen. Svenja Huth, Dominique Janssen per Foulelfmeter, Vivien Endemann und Joelle Wedemeyer trafen für den Vizemeister. Am Montag kann Titelverteidiger Bayern München (20) mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen jedoch wieder vorbeiziehen.