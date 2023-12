Neues Format für Champions League der Frauen

Hamburg Die Europäische Fußball-Union UEFA hat eine Reform der Champions League der Frauen sowie einen weiteren Wettbewerb angekündigt.

Wie bei den Männern ab der kommenden Saison wird in der Königsklasse der Frauen ab der Spielzeit 2025/26 in der Vorrunde nicht mehr in Gruppen, sondern in einem Ligensystem gespielt. Statt bislang 16 Vereine werden dann 18 Teams teilnehmen, die zunächst drei Heim- und drei Auswärtsspiele absolvieren.

Details zum zweiten Europapokal für die Fußballerinnen, der in etwa der Europa League bei den Männern gleichen könnte, wurden nach der UEFA-Exekutivkomiteesitzung in Hamburg nicht genannt. Die UEFA kündigte für den kommenden Montag (4. Dezember) weitere Einzelheiten an.