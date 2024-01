Wegen des Wetters: DFB verschiebt Frauen-Pokalspiele

Frankfurt/Main Die DFB-Pokalspiele der Frauen zwischen Kickers Offenbach und dem FC Bayern sowie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg sind wegen der Witterungsbedingungen verschoben worden.

Die ursprünglich für kommenden Sonntag angesetzte Achtelfinal-Partie zwischen dem Regionalligisten und dem deutschen Meister aus München findet nun am 14. Februar (19.00 Uhr) statt, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Die Frankfurterinnen hätten eigentlich am nächsten Montag gegen den Bundesliga-Rivalen aus dem Breisgau antreten sollen, spielen nun aber am 8. Februar (18.30 Uhr/Sky). Cupverteidiger VfL Wolfsburg hatte seine Partie Ende November mit 5:0 gegen Werder Bremen gewonnen. Das Team von Trainer Tommy Stroot trifft im Viertelfinale auswärts auf die TSG 1899 Hoffenheim.

Die Siegerinnen aus Offenbach - FC Bayern spielen beim letzten verbliebenen Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena. Der Gewinner der Begegnung Frankfurt - Freiburg empfängt den MSV Duisburg. Das Viertelfinale wird zwischen dem 5. und 7. März ausgetragen, das Halbfinale am 30. und 31. März und das Endspiel am 9. Mai in Köln.