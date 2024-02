Fußball Funktionäre in Südkorea empfehlen Trennung von Klinsmann

Seoul Jürgen Klinsmann droht das Aus als Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft. Eine Beratungskommission des Koreanischen Fußballverbands (KFA) sprach die Empfehlung aus, die Zusammenarbeit mit dem früheren Bundestrainer zu beenden.

Die Entscheidung sei nach einem Treffen der Kommission in Seoul getroffen worden, sagte ein Verbandssprecher in Seoul. Die endgültige Entscheidung über Klinsmanns Zukunft als Chefcoach liegt nun in der Hand des KFA-Leitungsgremiums und Verbandspräsidenten Chung Mong Gyu.

Der 59 Jahre alte Klinsmann sah sich in Südkorea nach der Halbfinal-Niederlage seines Teams gegen Außenseiter Jordanien beim Asien-Cup in Katar starker Kritik ausgesetzt. Fans hatten seinen Rücktritt gefordert. Klinsmann betreut den WM-Vierten von 2002 seit Anfang des vergangenen Jahres. Sein Vertrag läuft bis zum Finale der Weltmeisterschaft 2026.