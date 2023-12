Gladbach hofft auf Losglück: „Jetzt sind wir auch mal dran“

Mönchengladbach Nach dem Achtelfinalsieg im DFB-Pokal sprechen die Gladbacher über das Scheitern einiger Favoriten und eigene Ambitionen. Spieler und Manager erkennen eine große Chance in diesem Jahr.

Bei Borussia Mönchengladbach wächst der Glaube an einen Pokal-Coup in dieser Saison. Nach dem 1:0 nach Verlängerung im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg sehen die Borussen auch angesichts einiger Favoritenstürze eine große Chance, weit zu kommen.

„Der Weg wird immer kürzer, die Wahrscheinlichkeit ist groß“, sagte Sportchef Roland Virkus nach dem Viertelfinal-Einzug seines Teams und angesichts des Ausscheidens von Bayern München und Titelverteidiger RB Leipzig in der Runde zuvor: „Dann haben wir sicherlich eine Chance, keine Frage.“

Der dreimalige Titelträger gewann durch ein Tor von Manu Koné in der letzten Minute der Verlängerung etwas glücklich. „Das war kein Leckerbissen, aber das ist scheißegal. Es zählt das Weiterkommen und das haben wir hinbekommen“, sagte Virkus, der nun auf einen unterklassigen Gegner in der nächsten Runde hofft. Sein Team musste zuvor gegen die Bundesligisten Heidenheim und nun Wolfsburg ran. „Jetzt sind wir auch mal dran“, sagte Virkus.

Viele Erstligisten sind gescheitert

Neben den Favoriten München und Leipzig sind in diesem Jahr bereits ungewöhnlich viele Erstligisten gescheitert, so dass sich auch Kapitän Julian Weigl für seine Borussia ausrechnet, es möglicherweise erstmals seit 28 Jahren wieder in ein Pokalendspiel zu schaffen: „Der Pokal ist unheimlich spannend dieses Jahr. Es sind schon einige große Teams raus. Deswegen gibt das mit Sicherheit einen Push für uns.“

Die Runde der letzten Acht wird am kommenden Sonntag ausgelost. Den bislang letzten Pokalsieg errangen die Gladbacher 1995. Damals war der damalige Zweitligist VfL Wolfsburg im Endspiel der Gegner.