3:1 gegen Stuttgart! Gladbach siegt mit Hack-Doppelpack

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Nach dem 3:1 gegen den VfB Stuttgart ist Julian Weigl allerdings gesperrt.

Borussia Mönchengladbach hat sich im ersten Spiel des neuen Jahres Schwung für die zweite Halbserie der Fußball-Bundesliga geholt. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane gewann gegen den Tabellendritten VfB Stuttgart mit 3:1 (2:0). Zwei Treffer für die Gastgeber vor 53.429 Fans im Borussia-Park erzielte Robin Hack, sein erster war ein Blitztor nach dem Anpfiff (1./19. Minute). Den Schwaben reichte der Anschlusstreffer von Josha Vagnoman (55.) letztlich nicht, Jordan Siebatcheu sorgte für die Entscheidung (90.+1). Gladbach belegt mit 20 Punkten nun Platz zehn und ist im eigenen Stadion seit acht Pflichtspielen in Serie ungeschlagen.

Auswärts war das Jahr 2023 für den Klub von Niederrhein mit dem 1:2 bei Eintracht Frankfurt durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit frustrierend geendet. Im Vergleich zu dieser Partie gab es nur eine Änderung in der Startelf. Für den gesperrten Maximilian Wöber kam Marvin Friedrich in der Abwehrzentrale zum Einsatz. Verzichten müssen die Gladbacher derzeit auf Innenverteidiger Ko Itakura, der am Sonntag mit der japanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup gegen Vietnam 4:2 gewann. Den Stuttgartern fehlte derweil unter anderem ihr Torjäger Serhou Guirassy (17 Treffer), der mit Guinea am Afrika-Cup teilnimmt.

Gladbach führt nach 21 Sekunden

Das Spiel im Borussia-Park war gerade erst angepfiffen, da nahm Gladbach schon Fahrt über die rechte Seite auf. Frank Honorat passte den Ball zu Rocco Reitz, der Hack mit einer präzisen, flachen Hereingabe bediente. Der ehemalige Bielefelder schloss aus der Drehung mit rechts ab, der Ball landete links unten im Eck. Borussia führte nach nur 21 Sekunden.

Die Gladbacher zogen sich nach dem Führungstreffer etwas zurück, sie lauerten aber auf ihre nächste Chance. Die ergab sich nach einem etwas missglückten langen Ball von VfB-Torwart Alexander Nübel. Friedrich köpfte die Kugel zu Alassane Pléa, der sich rund 20 Meter vor dem Stuttgarter Tor einmal drehte und dann auf den durchstartenden Hack ablegte. Der 25-Jährige blieb alleine vor Nübel eiskalt, traf erneut links unten zum 2:0. Hack bescherte Borussia einen perfekten Start ins neue Spieljahr. Stuttgart hatte zwar mehr Ballbesitz, doch Gladbach agierte im Offensivsiel äußerst effektiv. Seoanes Matchplan ging voll auf.

Borussia verteidigt Sieg mit viel Einsatz

Gleichwohl Glück in der ersten Hälfte hatte Seoanes Mannschaft nach einem leichtfertigen Ballverlust ihres Kapitäns Julian Weigl. Stuttgarts Stürmer Deniz Undav traf im Anschluss nur den Pfosten (31.). Weigl sah kurz darauf auch seine fünfte Gelbe Karte. Er wird damit am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim ersten Spiel der Rückrunden gegen Augsburg nicht zur Verfügung stehen. Beim Abschluss der Hinrunde musste Gladbach nach dem 1:2 durch Vagnoman noch um den Sieg bangen. Der VfB trat anschließend deutlich dominanter auf, erhöhte den Druck, aber Borussia verteidigte diese drei Punkte mit viel Einsatz. Der eingewechselte Jordan machte mit seinem Tor letztlich alles klar.

