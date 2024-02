Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach taumelt durch die Liga. Am Samstag kommt der VfL Bochum. Der Abwärtstrend der Fohlen hat mehrere Gründe.

Das Relegationsduell mit dem VfL Bochum markierte einst den Beginn der Renaissance von Borussia Mönchengladbach. Nach der Rettung im Jahr 2011, als sich der Fußball-Bundesligist schon einmal am Abgrund befand, folgte eine erfolgreiche Dekade mit sechs Europapokal-Teilnahmen. Der fünfmalige Deutsche Meister und zweimalige Uefa-Cup-Sieger erlebte eine neue Blütezeit, die 2021 allerdings wieder endete. Seitdem zeigt die Trendkurve beim Traditionsklub vom Niederrhein nach unten. An den Glanz früherer Tage erinnern die Trophäen im Vereinsmuseum. Der Lack in Gladbach ist ansonsten wieder ab.