Leipzig Ein Anhänger von Borussia Mönchengladbach verstarb auf der Anreise zum Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Auch im Stadion starb ein Fan.

Ein Fan des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist bei der Anreise zum Auswärtsspiel bei RB Leipzig bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Anhänger des fünfmaligen deutschen Meisters verzichteten am Samstagabend daher auf die üblichen Gesänge, die Stimmung war teilweise bedrückend. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden“, teilten die Gladbacher mit.

Die rund 3500 angereisten Gästefans hielten sich am Samstagabend mit ihrem Support zurück, „da ein Mitglied der Fanszene bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist“, gab der Verein während der Partie auf der Plattform X bekannt.

RB Leipzig: Fan stirbt nach Reanimationsversuchen

Die Leipziger Fußballfans waren kurz nach dem Anpfiff ebenfalls größtenteils ruhig, weil im Stadion eine Person reanimiert werden musste, wie RB ebenfalls auf X mitteilte: „Aufgrund dieser Vorfälle verzichtet unser Fanblock aktuell auf den lautstarken Support.“ Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss bekannt, dass die Reanimationsversuche erfolglos blieben, der Fan sei verstorben. Schon während der Pause wurden die Unterhaltungsprogramme eingestellt. Organisierte Unterstützung gab es auch während der zweiten Hälfte nicht.

In schwer getrübter Stimmung hat RB Leipzig den Anschluss an die Champions-League-Ränge hergestellt. Das Team von Trainer Marco Rose gewann am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (1:0) und sorgte für die Trendwende in der Fußball-Bundesliga nach den schwachen Ergebnissen zum Jahresbeginn.

RB Leipzig gewinnt und macht Druck auf den BVB

Die Tore von Jungstar Xavi (14.) und Lois Openda (57.) sowie der zwölfte Saisonsieg, mit dem die Sachsen bis auf einen Punkt an Borussia Dortmund und den vierten Platz heranrückten, gerieten aber zur Nebensache.

