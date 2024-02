Gladbach bindet sein größtes Talent: Reitz verlängert Vertrag

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Rocco Reitz zum zweiten Mal in dieser Saison verlängert. Sein Arbeitspapier gilt jetzt bis 2028.

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit dem Mittelfeldspieler Rocco Reitz zum zweiten Mal in der laufenden Saison verlängert. Erst im September hatte Reitz bis 2026 unterschrieben, der neue Vertrag läuft zwei Jahre länger bis zum Ende der Saison 2027/28.

„Borussia ist mein zweites Zuhause. Ich liebe den Verein. Ich liebe die Stadt. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Diese Vertragsverlängerung fühlt sich für mich perfekt an“, sagte der 21-Jährige, der aus dem Nachwuchs der Borussia kommt. Reitz spielt seit seinem siebten Lebensjahr bei den Fohlen und hat mittlerweile 22 Bundesligaspiele für die Borussia absolviert. In dieser Saison gelang ihm beim 4:0 gegen den VfL Wolfsburg sein erster Bundesliga-Treffer.

Gladbach-Sportchef Virkus: „Ein tolles Signal“

„Die Entwicklung von Rocco, speziell in den vergangenen Monaten, ist sensationell und vorbildhaft, und dass er seine Zukunft so langfristig bei Borussia sieht, ist ein tolles Signal für den gesamten Klub“, sagte Sportdirektor Roland Virkus. Er stehe „sinnbildlich für den Borussia-Weg, über den wir in den vergangenen Monaten viel gesprochen haben“.

Bereits in der Saison 2020/21 gehörte er mehrfach zum Bundesliga-Kader. Er feierte in jener Spielzeit auch sein Bundesliga-Debüt, wurde aber durch Verletzungen zurückgeworfen. Bevor er ein Gladbach zum Stammspieler schaffte, wurde Reitz 2021/22 an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden ausgeliehen.

15 Startelf-Einsätze bei Borussia in dieser Saison

In 23 Ligaspielen kam er dort auf zwei Saisontore, ehe er für kurze Zeit wieder nach Gladbach zurückkehrte. Die Rückrunde der Saison 2022/23 spielte er nach wenig Einsatzzeit in der Bundesliga wieder in St. Truiden. In der laufenden Saison gelang ihm der Durchbruch. In 19 Bundesliga-Spielen stand er auf dem Platz, in 15 in der Startelf. (sid/fs)

