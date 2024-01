Mönchengladbach Innerhalb von drei Wochen trifft Gladbach auf die drei Top-Teams der Liga. Trainer Gerardo Seoane macht eine ernüchternde Feststellung.

Borussia Mönchengladbach geht mit der Hoffnung auf einen großen Wurf ins neue Jahr. Das Pokalfinale in Berlin ist noch zwei Siege entfernt, am 7. Februar will der Klub vom Niederrhein in der Viertelfinal-Partie beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken einen weiteren Schritt Richtung Olympiastadion machen. Vorher muss Gladbach allerdings ein Bundesliga-Programm absolvieren, das es in sich hat. Bis Anfang Februar trifft der aktuelle Tabellenzwölfte auf den FC Augsburg und die drei Top-Teams: Auswärts warten Spitzenreiter Bayer Leverkusen und Rekordmeister Bayern München, im Borussia-Park tritt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) der Tabellendritte VfB Stuttgart an. Gladbach steht nach der kurzen Winterpause vor den Wochen der großen Prüfungen.

„Ich sehe uns auf einem guten Weg und bereit für die kommenden Aufgaben“, sagt Offensivspieler Robin Hack. Eine Meinung, die sich allerdings nicht unbedingt mit dem deckt, was Trainer Gerardo Seoane über die womöglich größte Problemzone seiner Mannschaft sagt: die Defensive. „Dass wir viele Gegentore bekommen haben, ist uns bewusst, aber es gibt kein Rezept, das in dieser kurzen Zeit zu bekämpfen“, erklärt der Schweizer. Sein Team hat in den bisher 16 Spielen 35 Treffer kassiert und damit die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Mehr Gegentore hatte Gladbach zu gleichen Saison-Zeitpunkt zuletzt in der Spielzeit 2010/2011, in der Borussia noch in der Relegation gegen den VfL Bochum dem Abstieg entging.

Das Vorhaben, die saisonübergreifend schwächelnde Abwehr zu stabilisieren, entpuppt sich am Niederrhein als langwieriges Projekt, das auch schon Seoanes Vorgängern Adi Hütter und Daniel Farke erhebliche Schwierigkeiten bereitete. Er habe mit der Mannschaft im Training „einige Sachen probiert“, berichtet Seoane, „tiefer zu stehen, das System anzupassen. Aber dass das Problem in zwei Wochen verschwindet, daran glaube ich nicht.“ Der Trainer führt die Gegentor-Flut, die Borussia schon viele Punkte, oftmals auch nach Führungen gekostet hat, auf „individuelle Fehler und falsche Entscheidungen“ zurück.

Gladbach ohne Wöber und Itakura

Gegen die bisher starken Stuttgarter fehlen nun die Verteidiger Maximilian Wöber (Sperre) und Ko Itakura (Asien-Cup). Seine Abwehrformation lässt Seoane offen. „Mit einer Dreier-, Vierer- oder Fünferkette“ habe er aber einige Optionen. Gegen Stuttgart soll seine Mannschaft „kompakt sein, schnell umschalten, mit dem Ball verteidigen und mehr Spielkontrolle erlangen, um den Gegner laufen zu lassen“. Die Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz entglitt Seoanes Mannschaft mehrmals, zuletzt ließ sie sich nach dem Platzverweis gegen Wöber bei Eintracht Frankfurt noch den Sieg in der Nachspielzeit entreißen (1:2). Ein massiver Dämpfer für die Borussen kurz vor Weihnachten.

Gladbach-Stürmer Tomas Cvancara (vorne) im Duell mit Frankfurts Robin Koch. Foto: Arne Dedert / dpa

Der Frust darüber scheint in Gladbach allerdings mittlerweile verflogen. „Die Bundesliga beginnt wieder, darauf freuen sich alle“, sagt Seoane. „Wir sind froh, dass wir mit einem Heimspiel vor ausverkauftem Haus starten können. Das ist die größte Motivation für alle.“ Für die Startelf gelte es gleichwohl nun „abzuschätzen, wie fit der eine oder andere auch ist, der die Vorbereitung nicht ganz mitgemacht hat“. Stürmer Tomas Cvancara sei aufgrund einer Verletzung noch fraglich. Der Tscheche, den Gladbach im vergangenen Sommer als Königstransfer für 10,5 Millionen Euro von Sparta Prag geholt hatte, sucht bei Borussia noch seine Form, was auch damit zusammenhängt, dass ihn wiederholt Blessuren ausbremsen.

Borussia kann wieder auf Siebatcheu setzen

Angreifer Jordan Siebatcheu hingegen, der die letzten fünf Spiele des vergangenen Jahres aufgrund eines Muskelfaserrisses verpasst hatte, ist definitiv wieder einsatzbereit. „Es ist immer besser in den Tritt gekommen, zwar noch nicht wieder bei 100 Prozent, aber auf einem guten Niveau“, meint Seoane. Die Gladbacher könnten seine Unterstützung durch Tore sicherlich gut gebrauchen. Gleichzeitig muss allerdings auch die Abwehr deutlich besser mitspielen. Borussias Abschneiden im weiteren Saisonverlauf dürfte maßgeblich davon abhängen.

