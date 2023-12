Live! Weiter kaum Torchancen bei Gladbach gegen Wolfsburg

Mönchengladbach Im einzigen Bundesliga-Duell treffen am DFB-Pokal-Dienstag Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg aufeinander. Der Live-Ticker.

Fabio Chiarodia gibt im DFB-Pokal sein Startelf-Debüt für Borussia Mönchengladbach: Der 18-Jährige kommt im Achtelfinal-Spiel gegen den VfL Wolfsburg an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in der Dreier-Abwehrkette zum Einsatz. Gladbach-Trainer Gerardo Seoane hat im Vergleich zum Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (2:1) insgesamt vier Wechsel in seiner Startelf vorgenommen.

Gladbach - VfL Wolfsburg: Das Spiel im Live-Ticker

Hier geht es zum Live-Ticker

Neben Chiarodia zählen Stürmer Tomas Cvancara und Kapitän Julian Weigl, die am Samstag verletzt gefehlt hatten, wieder zur Anfangsformation. Auch Mittelfeld-Routinier Christoph Kramer steht diesmal in der Startelf. Marvin Friedrich, Florian Neuhaus, Manu Koné und Nathan Ngoumou sitzen zunächst auf der Bank. Abwehrspieler Maximilian Wöber fehlt weiterhin erkrankt.

Mit Wolfsburg, das die Borussen erst vor gut drei Wochen in der Liga 4:0 besiegt hatten, gab es bislang erst ein Pokalduell: Das gewonnene Finale von 1995. Angesprochen auf die vermeintlich guten Aussichten in dieser Saison durch bereits einige Favoritenstürze, blieb Seoane zurückhaltend. „Natürlich haben auch alle Träume. Aber es nützt nichts, zu träumen, sondern man muss sich auf die Aufgabe konzentrieren“, sagte der Borussen-Coach.

Die Startaufstellungen:

Mönchengladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Chiarodia - Weigl - Honorat, Reitz, Kramer, Netz - Cvancara, Pléa

Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Jenz, Zesinger - Maehle, Vranckx, Arnold, Rogerio - Tiago Tomas, Gerhardt - Wind

