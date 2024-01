Leihe fix: Van de Beek kommt zur Eintracht

Frankfurt/Main Seit Wochen hat Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung von Donny van de Beek gearbeitet. Nun ist der Deal mit Manchester United fix.

Eintracht Frankfurt hat am Neujahrstag mit Donny van de Beek den ersten Neuzugang für die Saisonfortsetzung in der Fußball-Bundesliga präsentiert. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom englischen Premier-League-Club Manchester United auf Leihbasis bis zum Ende der Spielzeit zu den Hessen, die sich zudem eine Kaufoption für den 19-maligen niederländischen Nationalspieler sicherten.

„Donny van de Beek passt perfekt zu unserer Spielidee und ist für unsere Mannschaft ein wichtiges Puzzleteil. Er bringt reichlich internationale Erfahrung mit, von der unsere jungen Spieler profitieren werden“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche am Montag über den Offensivspieler.

Van de Beek trug 175 Mal das Trikot von Ajax Amsterdam, ehe er 2020 nach Manchester wechselte. Für den englischen Rekordmeister absolvierte er 62 Pflichtspiele. In dieser Saison kam er aber kaum zum Einsatz. Das soll sich in Frankfurt ändern. „Donny strahlt Torgefahr aus und soll vor allem unsere Angreifer in aussichtsreiche Positionen bringen“, formulierte Krösche seine Erwartungen an den Neuzugang.

Die Eintracht arbeitet darüber hinaus an der Verpflichtung weiterer Offensivspieler. Vom tschechischen Verein Viktoria Pilsen soll der 20 Jahre alte Nigerianer Rafiu Durosinmi kommen. Zudem soll der Ex-Stuttgarter Sasa Kalajdzic vor einem Transfer zu den Hessen stehen. Der 26-jährige Österreicher spielt beim englischen Club Wolverhampton Wanderers.