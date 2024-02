Duisburg. Der Weg bis zum Klassenerhalt ist für den MSV noch lang. Aber das Team sendet die richtigen Signale an die Fans aus. Ein Kommentar.

Die Stadion-Regie hatte am Samstag nach dem Sieg gegen Viktoria Köln den richtigen Ton getroffen. Etwas Galgenhumor verbunden mit der Hoffnung, dass es für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg in dieser Saison vielleicht doch noch ein gutes Ende gibt: Der Song von Jürgen Drews mit der Zeile: „Wieder alles im Griff, auf dem sinkenden Schiff“ avancierte für viele Duisburger Fans an diesem Tag zu einem Ohrwurm. „Keine Panik auf der Titanic“ – im Sinne der Meidericher sollte am Ende eine Rettung stehen.