Duisburg/Köln. Das Foul in Duisburg hat Folgen: Trainer Olaf Jansen muss bei Viktoria Köln mehrere Wochen auf Christoph Greger verzichten.

Die Szene war der negative Aufreger des Spiels: Alexander Esswein, Stürmer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, hatte am Samstag beim 1:0-Sieg der Zebras gegen den FC Viktoria Köln Gegenspieler Christopher Greger mit einem Check an der Seitenlinie in eine Bande befördert. Die Befürchtungen von Viktoria-Trainer Olaf Janßen haben sich nun bestätigt. Greger wird den Domstädtern, wie der Coach erklärte, mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

In einem Video, das die Viktoria veröffentlichte, sagt Olaf Janßen: „Der sieht aus, als wenn ein Bus drübergefahren wäre.“ Christoph Greger zog sich nach Angaben des Trainers neben Schürwunden und einer Schulterprellung eine tiefe Wunde oberhalb des Knies zu, die operativ versorgt werden musste. MSV-Trainer Boris Schommers hatte unmittelbar nach dem Spiel erklärt, dass Essweins Einsteigen unnötig gewesen wäre. Esswein selbst entschuldigte sich für seinen „Blackout“. Olaf Janßen, der sich nach der Aktion an der Seitenlinie extrem aufgeregt hatte, nahm die Entschuldigung des Duisburger Spielers an. „Die Sache ist für mich damit erledigt“, so Janßen bei der Pressekonferenz nach der Partie.

Rafati: Rote Karte für Esswein wäre die richtige Entscheidung gewesen

Während Alexander Esswein erklärt hatte, dass sein Foul nicht rotwürdig gewesen sei, ließ Janßen durchblicken, dass er einen Platzverweis für gerechtfertigt gehalten hätte. So sieht es auch Ex-Fifa-Schiedsrichter Babak Rafati, der nach jedem Spieltag für „liga3-online.de“ strittige Schiedsrichter-Entscheidungen beurteilt. Der 53-Jährige bewertete die gelbe Karte, die Schiedsrichterin Fabienne Michel zückte, als Fehlentscheidung.

Rafati sagte zu der Szene: „Das Foulspiel an sich ist zunächst einmal für sich abstrakt betrachtet nicht rotwürdig. Wenn die Schiedsrichterin aber einen Moment abwartet und die Folgen mit in die Entscheidung einbezieht, wird sie erkennen, dass durch das Foulspiel eine Gesundheitsgefährdung des Gegenspielers billigend in Kauf genommen wird. Es hätte somit die rote Karte gezeigt werden müssen. Eine Fehlentscheidung, es nur bei der gelben Karte zu belassen. Ein Spieler muss die Folgen seines Foulspiels mit einkalkulieren und wissen, dass solch ein Foulspiel im Mittelfeld andere Folgen haben kann als in dieser Position an der Bande.“