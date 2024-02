Duisburg. Niclas Stierlin hat seinen Muskelfaserriss auskuriert und nimmt wieder am Mannschaftstraining des MSV Duisburg teil.

Beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg ist Niclas Stierlin ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der defensive Mittelfeldspieler hat seinen Muskelfaserriss im Oberschenkel auskuriert und steht damit Trainer Boris Schommers am Freitagabend im Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster (19 Uhr) als weitere Alternative zur Verfügung.

Damit hat sich die personelle Situation im defensiven Mittelfeld bei den Meiderichern ein wenig aufgehellt. Niclas Stierlin hatte zuletzt individuell trainiert, nun ist er im Mannschaftskreis wieder am Ball. „Es sieht bei ihm gut aus“, sagte Trainer Boris Schommers im Rahmen der Spieltagspressekonferenz am Mittwoch. Ob es für Stierlin tatsächlich schon für einen Kaderplatz im Münster-Spiel reichen wird, will Schommers am Donnerstag entscheiden. Grundsätzlich gilt: Der Trainer will kein unnötiges Risiko eingehen.

Beim 1:0-Sieg über Viktoria Köln bildeten Jonas Michelbrink und Winterneuzugang Erik Zenga die Doppel-Sechs. Alternativen standen dem Coach nicht zur Verfügung. Caspar Jander und Marvin Bakalorz sind verletzt, Santiago Castaneda musste gegen Köln seine Gelbsperre aus dem Verl-Spiel abbrummen. Castaneda wird demnach am Freitag dem Kader wieder angehören.

Marvin Bakalorz, der im Zuge einer Knieverletzung zuletzt in der Reha mehrfach Rückschläge hinnehmen musste, befindet sich mittlerweile wieder im Lauftraining – ohne Probleme. Boris Schommers sprach von einem „ersten Schritt.“ Bakalorz hofft, dass es für ihn nun kontinuierlich aufwärts geht.

MSV Duisburg: Ekene-Comeback weiterhin nicht absehbar

Stürmer Pascal Köpke, der nach einer mehrmonatiger Auszeit in der vergangenen Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war, ist weiterhin problemlos an der Westender Straße im Einsatz. Das Knie zeigt weiterhin keine negative Reaktionen. Ob der 28-Jährige gegen Münster dabei sein wird, ließ Schommers derweil offen Köpkes Sturmkollege Chinedu Ekene, der ebenfalls mit einer Knieverletzung außer Gefecht ist, ist von einem Comeback indes noch weit entfernt. Ekene arbeitet in der Reha, eine Rückkehr ins Teamtraining ist noch nicht absehbar.

Mittelfeldspieler Kolja Pusch steht aufgrund eines Atemweginfekts für die Partie in Münster nicht zur Verfügung.