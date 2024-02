Duisburg/Münster. Dennis Grote ist nach einem Kreuzbandriss bei Preußen Münster wieder im Einsatz. Nun kommt es zum Wiedersehen mit dem MSV Duisburg.

Nach dem Hinspiel zwischen den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg und Preußen Münster am 30. September (0:0) stand Dennis Grote im Presseraum der Schauinslandreisen-Arena und blickte positiv nach vorne: „Vielleicht bin ich im Rückspiel wieder dabei.“ Damals war Grote aufgrund eines Kreuzbandrisses, den er sich in der Saisonvorbereitung zugezogen hatte, außen vor. Der Traum des Ex-Zebras könnte sich nun am Freitag beim Wiedersehen (19 Uhr, Preußenstadion) erfüllen. Am vergangenen Spieltag gab der 37-Jährige beim 3:0-Sieg im Auswärtsspiel beim VfB Lübeck als Einwechselspieler in der 87. Minute sein Comeback.