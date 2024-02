Duisburg. Beim MSV Duisburg muss man wohl die Feste feiern, wie sie fallen. Mancher Anhänger wollte nicht mitsingen. Die Fankolummne.

Abpfiff in der Arena. Auf der Nordtribüne liegt man sich erleichtert in den Armen. Der zweite Sieg in Serie, das hatte es beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg im Jahr 2023 nur einmal gegeben – in der vorherigen Saison. Nach einem überzeugenden Auftritt in Verl, konnten die Schützlinge von Trainer Boris Schommers auch zuhause gegen Viktoria Köln beim 1:0 drei Punkte einheimsen. Der Übungsleiter der Meidericher hatte mit seiner Aufstellung gegen die beiden letzten Gegner an den richtigen Schrauben gedreht und dem Spiel der Zebras damit mehr Stabilität verliehen. Mehr noch: Die Mannschaft spielte zuletzt wirklich ansehnlichen Fußball. Wenn der einzige Wermutstropfen nach einem Heimspiel die Höhe des Sieges ist, weiß man, es war endlich mal wieder ein guter Tag an der Wedau.