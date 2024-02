Duisburg. Der MSV Duisburg steckt im Keller der 3. Liga. Vor zwei Jahren hat sich ein aktueller Konkurrent mit der aktuellen MSV-Punkteausbeute gerettet.

Mit zwei Siegen in Serie hat der MSV Duisburg zuletzt wieder Aufbruchsstimmung verbreitet. Zwar sind die Zebras Achtzehnter, belegen also nach wie vor einen Abstiegsplatz, allerdings ist der Hallesche FC nur noch zwei Punkte entfernt. Die Hallenser, die vor einigen Wochen mit 3:2 in Duisburg gewonnen haben, belegen den ersten Nichtabstiegsplatz. Halle hat nach 26 Spielen 25 Punkte, der MSV 23.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich einige Teams mit vergleichbaren Bilanzen schon gerettet haben. Etwa der SC Verl oder Sonnenhof Großaspach. Auch einige Teams mit schlechteren Zwischenständen haben es noch geschafft. Die Übersicht über die vergangenen zehn Jahre.

Saison 2022/23: Abstiegsquartett zeichnet sich lange ab

Nach 26 Spielen hatten der FSV Zwickau und die SpVgg Bayreuth 24 Punkte auf dem Konto. Am Ende stiegen beide Mannschaften in ihre Regionalligen ab - landeten sogar noch hinter dem VfB Oldenburg und dem SV Meppen, die beide nach 26 Spielen bei 21 Zählern standen.

Saison 2021/22: Verl rettet sich mit der MSV-Bilanz

Der SC Verl hatte nach 26 Spielen 23 Punkte auf dem Konto, setzte aber nochmal zu einem echten Schlussspurt an. Am Ende der Saison waren es 40 Zähler und Platz 16 - Klassenerhalt.

Saison 2020/21: Magdeburg mit beeindruckendem Schlussspurt

Der VfB Lübeck stieg mit der MSV-Bilanz ab, der 1. FC Magdeburg machte auf sich aufmerksam. Aus 24 Zählern nach 26 Spielen wurden am Ende 51 - Platz elf.

Mehr zum Thema

Saison 2019/20: Preußen Münster und Chemnitz steigen mit besserer Bilanz ab

Kein Team hatte nach 26 Spielen eine mit dem MSV Duisburg vergleichbare Ausbeute - Preußen Münster war ganze vier Punkte besser, Chemnitz sogar acht. Reichen sollte es aber nicht. Die Absteiger hießen am Ende: Carl Zeiss Jena, Sonnenhof Großaspach, Preußen Münster und Chemnitzer FC.

Saison 2018/19: Energie Cottbus schafft die Rettung nicht

Mit 24 Zählern nach 26 Spielen steckte Energie Cottbus im Abstiegsstrudel und sollte von diesem auch am Ende verschluckt werden. Bis heute spielen die Lausitzer in der Regionalliga Nordost. 45 Zähler reichten nicht zum Klassenerhalt.

Saison 2017/18: Chemnitzer FC gewinnt kein Spiel mehr

22 Punkte hatte der Chemnitzer FC nach 26 Spielen auf dem Konto - und dabei blieb es. Bis zum 38. Spieltag ging jede Begegnung verloren. Mit dem CFC stiegen Rot-Weiß Erfurt und Werder Bremen II ab.

Der MSV Duisburg feierte im Mai 2017 den zweitliga-Aufstieg. © FUNKE Foto Services | Foto: Bohla

Saison 2016/17: Mainz 05 II schafft die Rettung nicht

Als der Meister MSV Duisburg hieß, hatte der 1. FSV Mainz 05 II ganz andere Probleme. 23 Punkte nach 26 Partien, 40 nach 38. Die Mainzer stiegen ab, belegten den zweiten von zwei Abstiegsplätzen. Letzter wurde abgeschlagen der FSV Frankfurt.

Saison 2015/16: VfB Stuttgart II bleibt Tabellenletzter

Mit einem Punkt weniger als der MSV gerade stieg der VfB Stuttgart II am Saisonende sang- und klanglos mit 31 Zählern ab. Auch Energie Cottbus und die Stuttgarter Kickers mussten runter.

Saison 2014/15: Großaspach rettet sich mit der MSV-Bilanz von 2024

Nach 26 Spielen steckten Mainz 05 II (22 Punkte) und Sonnenhof Großaspach (23 Punkte) tief in der Bredoullie. Doch keines der beiden Teams musste am Ende runter. Stattdessen stiegen Jahn Regensburg, die SpVgg Unterhaching und Borussia Dortmund II ab.

Saison 2013/14: Wacker Burghausen muss runter

24 Punkte nach 26 Spielen reichten Wacker Burghausen nicht zum Klassenerhalt. Mit 40 Zählern belegten die Bayern am Ende Rang 19, einen von drei Abstiegsplätzen. Mit runter mussten die SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken.

