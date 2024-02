Duisburg. Im Preußen-Stadion war für den MSV Duisburg bislang nur wenig zu holen. Die Splitter zum Spiel am Freitag

Fußball-Drittligist MSV Duisburg spielt am Freitag um 19 Uhr bei Preußen Münster. Die Auswärtsbilanz der Zebras ist dürftig. Fakten zum Spiel.

Bilanz: 1. Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, DFB-Pokal, Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga – der MSV und Preußen Münster haben sich seit 1963 auf nahezu allen möglichen Ebenen getroffen. Von 21 Partien gewann der MSV sechs. Die Preußen siegten acht Mal. Zudem gab es sieben Unentschieden. Die Auswärtsbilanz des MSV ist kein gutes Omen für die Zebras. Sie verbuchten an der Hammer Straße erst einen Sieg. Am 1. Februar 2020 trafen Ahmet Engin und Petar Sliskovic beim 4:1-Sieg jeweils zweimal. Dreimal gab es in Münster ein Unentschieden. Sechsmal siegten die Preußen.

Schiedsrichter: Die Partie in Münster steht unter der Leitung von Robert Kampka (Mainz). Als Assistenten an den Linien sind Marcel Gasteier (Weisel) und Luca Marx (Brühl). Als 4. Offizieller fungiert Alexander Roppelt (Bad Schwartau).

Mehr zum Thema

Der Trend: Preußen Münster ist die Mannschaft der Stunde. Der Aufsteiger ist seit sieben Spielen ungeschlagen. Münster führt mit 15 Punkten die Rückrundentabelle an. Der MSV Duisburg steht hier mit zehn Punkten auf Platz neun. Der MSV besiegte am letzten Spieltag den FC Viktoria Köln mit 1:0, Preußen Münster gewann das Aufsteiger Duell beim VfB Lübeck mit 3:0.

Gelbe Gefahr: Beim MSV Duisburg sind aktuell drei Spieler von einer Gelb-Sperre bedroht. Torhüter Vincent Müller sowie Robin Müller und Niclas Stierlin haben im Saisonverlauf bislang jeweils vier gelbe Karten kassiert.

Ehemalige: Mit Dennis Grote, Gerrit Wegkamp und Torhüter Roman Schabbing gehören drei frühere Duisburger dem Kader der Preußen an. Grote feierte nach seinem Kreuzbandriss am letzten Spieltag in Lübeck als Einwechselspieler in der 87. Minute sein Comeback. Mittelfeldspieler Darius Ghindovean gehört aus internen Gründen nicht mehr dem Aufgebot an.

Der frühere Duisburger Dennis Grote ist nach einem Kreuzbandriss bei Preußen Münster wieder am Ball. © Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto | Marcel Engelbrecht

Die Konkurrenz: Am Sonntag, 13.30 Uhr, stehen sich mit dem Halleschen FC und dem VfB Lübeck zwei Duisburger Konkurrenten im Abstiegskampf gegenüber. Anschließend spielt Arminia Bielefeld um 16.30 Uhr beim 1. FC Saarbrücken Der SV Waldhof Mannheim ist am Sonntag ab 19.30 Uhr bei Schlusslicht SC Freiburg II am Ball. Bereits am Samstag,

Ausverkauft: Das Drittliga-Spiel des MSV Duisburg bei Preußen Münster am Freitag (19 Uhr) ist ausverkauft. Alle 11.744 Karten sind vergriffen. Die Meidericher können dabei auf die Unterstützung von rund 1200 Fans setzen. Eine Tageskasse wird es somit natürlich nicht geben. Die Münsteraner vermelden damit schon zum vierten Mal in der laufenden Saison ein ausverkauftes Haus.

Sonderzug: Die Bahn setzt zum Spiel einen Sonderzug für MSV-Fans ein. Der Zug bietet 800 Schlachtenbummlern Platz. Abfahrt am Duisburger Hauptbahnhof, Gleis 12, ist am Freitag um 14.58 Uhr. Die Ankunft in Münster ist für 16.42 Uhr vorgesehen. Dort stehen Shuttle-Busse zur Verfügung. Die Rückfahrt erfolgt um 22.17 Uhr am Gleis 14. Um 23.41 Uhr ist die Ankunft in Duisburg geplant.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Preußen Münster: Schulze Niehuis – ter Horst, Scherder, Koulis, Schad – Deters, Bazzoli, Mrowca, Lorenz –Batmaz, Grodowski.

MSV Duisburg: Vincent Müller – Feltscher, Fleckstein, Knoll, Bitter, Kölle – Castaneda, Michelbrink – Pledl – Esswein, Ginczek.