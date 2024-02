Duisburg. Wiedersehen beim Derby: Der Duisburger Coach Boris Schommers besuchte mit dem Münsteraner Sascha Hildmann den Trainer-Lehrgang.

Ein mit 11.744 Besucherinnen und Besuchern ausverkauftes Stadion, zwei Traditionsklubs treffen aufeinander und in der 3. Fußball-Liga lassen 85 Kilometer Distanz zwischen den beiden Städten auch den Begriff Derby zu. Der MSV Duisburg ist am Freitagabend um 19 Uhr an der Hammer Straße beim SC Preußen Münster am Ball. Im Duell der beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga stehen vor allem die Zebras unter Druck: Sie benötigen im Abstiegskampf jeden Punkt. Der gastgebende Aufsteiger hat hingegen seine Hausaufgaben weitgehend erledigt. Zittern müssen die Westfalen nicht mehr.