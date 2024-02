Münster. Der MSV Duisburg ist am Freitagabend bei Preußen Münster gefordert. Unser Live-Ticker zum Drittliga-Spiel der Zebras.

Der MSV Duisburg galt bereits abgeschrieben, doch mit zwei Siegen in Serie ist der Glaube an den Klassenerhalt zurückgekehrt bei den Zebras. Ob sie diesen Aufwärtstrend weiter fortsetzen können, zeigt sich am Freitagabend, wenn die Mannschaft von Trainer Boris Schommers bei Preußen Münster gastiert (19 Uhr).

Es ist das dritte NRW-Duell in Serie für den MSV. Gegen den SC Verl (3:1) und Viktoria Köln (1:0) sammelten sie bereits positive Erfahrungen und kletterten in unmittelbare Nähe des rettenden Ufers. Zwei Punkte beträgt der Rückstand aktuell. Sollten die Duisburger in Münster einen weiteren Sieg einfahren, würden sie zumindest vorübergehend auf einen Nichtabstiegsplatz springen. „Das ist natürlich für uns eine zusätzliche Motivation“, sagt Trainer Boris Schommers.

Preußen Münster - MSV Duisburg: Die Partie hier im Live-Ticker verfolgen

Preußen Münster - MSV Duisburg: Hier geht es zum Live-Ticker

Eine einfache Aufgabe wird das sicherlich nicht. Erst eine Partie hat Münster in dieser Saison im heimischen Preußenstadion verloren (sechs Siege, fünf Remis), das am Freitagabend mit knapp 12.000 Zuschauern ausverkauft ist. Überhaupt haben die Adlerträger einen Lauf. Sie sind in diesem Jahr noch ungeschlagen, belegen derzeit den achten Tabellenplatz und könnten mit drei Punkten gegen Duisburg auf Rang vier springen. „Preußen Münster ist ein ganz hartes Brett“, betont Schommers. „Uns erwartet eine starke Mannschaft, mit einer starken Kulisse im Rücken. Die Preußen verfügen über gute Standards und einen eigenen Spielstil.“

Während der frühere Duisburger Dennis Grote beim SCP am vergangenen Wochenende ein emotionales Comeback nach Kreuzbandriss feierte, muss Trainer Sascha Hildmann auf Benjamin Böckle und Thomas Kok verzichten. Beim MSV stellt sich die Personalsituation wie folgt dar: Santiago Castaneda rückt nach abgessener Gelbsperre wieder in den Kader. Kolja Pusch, Marvin Bakalorz, Chinedu Ekene sowie Pascal Köpke fallen definitiv aus. Ein Fragezeichen stand hinter Niclas Stierlin.

Weitere News und Hintergründe zum MSV Duisburg gibt es hier.