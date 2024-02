Duisburg/Münster. Der Trainer der Zebras freut sich über die Unterstützung der Fans. Er setzt wieder auf einen lange kritisierten Routinier.

Never change a winning team? Boris Schommers, Trainer des MSV Duisburg, hält sich nicht an diese bekannte Fußballfloskel. Gegenüber der Startelf, die am vergangenen Samstag die Basis zum 1:0-Heimsieg des Drittligisten gegen Viktoria Köln legte, gibt es am Freitagabend im Traditionsduell bei Preußen Münster (live im Ticker) eine Änderung.

Die freilich ist keine Überraschung. In der Vorwoche war Winter-Neuzugang Erik Zenga bei den Zebras in die Startelf gerückt, weil Santiago Castaneda nach der in Verl kassierten fünften gelben Karte die entsprechende Sperre absitzen musste. Nun ist der junge US-Amerikaner, sicher der Aufsteiger der Saison beim MSV, aber wieder dabei und verdrängt Routinier Zenga zurück auf die Bank.

Ansonsten sah Schommers freilich keinen Grund, Änderungen an seiner Formation vorzunehmen. Das zuletzt bewährte Team soll die Chance wahrnehmen, zumindest kurzzeitig den Sprung über den Abstiegsstrich zu schaffen. „Eine absolute Extremsituation. In den vergangenen Wochen haben wir immer davon gesprochen, über den Strich zu kommen, heute wollen wir das erreichen“, sagte der MSV-Coach kurz vor dem Anpfiff am Mikrofon von Magenta-Sport.

Die Jungs wissen, dass es schwer ist, uns zu schlagen, wenn wir vieles abrufen. Boris Schommers - MSV-Trainer

Das Selbstvertrauen in die eigene Leistung sei wieder da, so Schommers weiter. „Die Jungs wissen, dass es schwer ist, uns zu schlagen, wenn wir vieles abrufen“, betonte er im Interview. Vertrauen setzt der Trainer dabei auch wieder in Alexander Esswein. Der lange Zeit in der Kritik stehende Routinier überzeugte gegen Viktoria Köln spielerisch und kämpferisch: „Essi hat ein sehr gutes Spiel gemacht und steht auch diesmal zurecht wieder in der Startelf.“

Rund 1200 Fans wollen den MSV am Freitagabend im ausverkauften Münsteraner Stadion unterstützen. Ein Vertrauensbeweis, der Boris Schommers stolz macht: „Aber die Mannschaft hat es auch in den letzten Wochen zurückgezahlt. Man hat diesen Zusammenschluss gegen Köln gesehen. Ich hoffe, dass wir zusammen den nächsten Schritt machen können.“