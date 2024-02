Duisburg/Münster. Nach nicht einmal einer halben Stunde wird der Matchplan der Zebras gegen Preußen Münster über den Haufen geworfen.

In der 26. Minute wurden alle Matchpläne, mit denen der MSV Duisburg in die Fußball-Drittligapartie beim SC Preußen Münster (live im Ticker) gegangen war, über den Haufen geworfen. Verteidiger Joshua Bitter musste mit einer Roten Karte vom Platz – mehr als eine Stunde Unterzahl also für die Zebras am Freitagabend.

Mehr zum Thema

Schiedsrichter Robert Kampka zögerte keinen Moment, die Rote Karte aus der Tasche zu ziehen und sie Bitter zu präsentieren. Der MSV-Defensivmann hatte rund 20 Meter vor dem eigenen Kasten keine andere Wahl gesehen, als die Grätsche gegen den in Richtung Tor durchzubrechenden Preußen-Stürmer Joel Grodowski auszupacken. Zwar kam Bitter von der Seite angerauscht, doch die Heftigkeit des Einstandes und der danach vermutlich freie Weg zum Kasten von Vincent Müller überzeugten den Unparteiischen davon, dass ein Platzverweis angemessen war.

Auch die Reklamation von Joshua Bitter, er habe den Ball gespielt, verfing nicht. In der Tat entsprach es auch nicht der Wahrheit. Tatsächlich hatte Grodowski sich die Kugel schon vorgelegt – der MSV-Abwehrspieler traf nur noch seinen Gegner.

Für Joshua Bitter ist es bereits der zweite Platzverweis innerhalb kurzer Zeit. Beim Spiel gegen den Halleschen FC ging er ebenfalls mit einer Grätsche, freilich von hinten, gegen Tarsis Bonga zu Werke und kassierte Rot. Da führte der MSV noch mit 2:1, doch am Ende stand eine ärgerliche 2:3-Niederlage.